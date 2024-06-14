На саммите в Швейцарии обсудят вовлечение России в переговоры
Участники мирной конференции в швейцарском Бюргенштоке получат возможность «впервые обсудить на самом высоком уровне», как и когда Россия может быть включена в переговорный процесс. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федерального совета страны.
«Для Федерального совета разработка долгосрочного решения в конечном итоге требует участия обеих сторон», – указано в сообщении.
Саммит по урегулированию конфликта на Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня. На нее приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. По информации Федерального совета страны, участие в конференции примут 100 делегаций, в том числе главы 57 государств. От участия в конференции отказались Китай, Мексика, Никарагуа и др. Россию на саммит не пригласили.
14 июня президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил странам «Большой семерки» (G7) провести мирную конференцию по Украине, которую признает и Москва, и Киев.
В этот же день Путин на встрече с руководством МИДа обозначил условия для начала мирных переговоров с Украиной. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, отмене санкций против РФ, отказе Киева от намерений вступить в НАТО.
В ответ советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об отказе Киева от мирного предложения президента России.