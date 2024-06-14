Президент Бразилии предложил G7 провести саммит, который признают Москва и Киев
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил странам G7 провести мирную конференцию по Украине, которую признает как Москва, так и Киев. Об этом пишет бразильский новостной портал Uol.
«Только международная конференция, которая будет признана [обеими] сторонами, по лекалам предложений Бразилии и Китая, сделает возможным мир», – приводит его слова издание.
Он добавил, что ни одна сторона конфликта не сможет достичь своих целей военным способом. В публикации отмечается, что во время выступления лидера Бразилии представителя Киева в зале не было.
10 июня бразильский министр иностранных дел Мауро Виейра заявил, что Бразилия выступает за переговоры по Украине с участием всех сторон конфликта. По его словам, страна готова отстаивать, продвигать или участвовать во всех инициативах, которые будут по-настоящему эффективными.
Конференция по урегулированию конфликта на Украине пройдет 15-16 июня в Швейцарии, на нее приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. От участия в конференции отказались Китай, Мексика, Никарагуа и др. Россию на саммит не пригласили.