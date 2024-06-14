Президент Бразилии предложил G7 провести саммит, который признают Москва и Киев

10 июня бразильский министр иностранных дел Мауро Виейра заявил, что Бразилия выступает за переговоры по Украине с участием всех сторон конфликта. По его словам, страна готова отстаивать, продвигать или участвовать во всех инициативах, которые будут по-настоящему эффективными.