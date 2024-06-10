МИД Бразилии выступил за переговоры по Украине с участием России
Бразилия выступает за переговоры по Украине с участием обеих сторон конфликта, заявил бразильский министр иностранных дел Мауро Виейра.
«Все страны хотят начала переговоров, которые бы включали обе стороны. Бразилия готова отстаивать и продвигать или участвовать во всех инициативах, которые будут по-настоящему эффективными», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам главы МИД Бразилии, по-настоящему эффективные инициативы должны включать в себя серьезное и открытое обсуждение конфликта с участием как России, так и Украины.
Конференция по урегулированию конфликта на Украине пройдет 15-16 июня в Швейцарии, на нее приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. Правительство Швейцарии сообщило, что для участия в саммите зарегистрировалось 90 стран и организаций.
От участия в конференции отказались Китай, Мексика, Никарагуа и др. Россию на саммит не пригласили. 7 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планируемая конференция не имеет ничего общего с миром.