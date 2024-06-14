Путин назвал конференцию в Швейцарии уловкой, которая пустит «по ложному следу»
Конференция в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине – уловка, которая пустит дискуссию «по ложному следу», заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ.
«То, что предлагают устроители встречи в Швейцарии – лишь еще одна уловка, чтобы отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса, пустить дискуссию по ложному следу. И, в какой-то степени, обозначить видимость легитимности действующей исполнительной власти на Украине еще раз», – сказал он.
Путин подчеркнул, что провести конференцию в Швейцарии планируют сразу после саммита «большой семерки» (G7). По мнению главы государства, это группа тех, кто своей политикой разжег конфликт на Украине.
2 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у РФ нет высоких ожиданий по поводу мирной конференции в Швейцарии. Он подчеркнул, что о результативности этого саммита не может быть и речи без участия России.