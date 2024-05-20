Захарова: «международные посиделки» в Швейцарии усугубят ситуацию на Украине
Ни «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского, ни основанный на ней саммит в Швейцарии не станут выходом из тупиковой ситуации, в которой оказалась Украина. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на высказывание секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко о сложной ситуации на фронте и надежде на саммит в Швейцарии.
«Кого обманывают этой «алхимической формулой»: себя или украинский народ? Никакая «формула Зеленского» и основанные на них международные посиделки не станут выходом из тупиковой для киевского режима ситуации, а лишь ее усугубят», – заявила Захарова.
Она подчеркнула, что переговоры – это кропотливая работа, в основе которой в том числе лежит ответственность, осознание реалий и уважение международного права.
«Переговоры – это не обреченное на провал турне в Женеву<…> Это решимость и свобода действовать во имя своей страны, а не своего кошелька или чужих интересов», – резюмировала дипломат.
20 мая Литвиненко в ходе выступления на 16-м форуме региона Балтийского моря: «НАТО 2024 и Арктика, Европа» заявил, что ситуация на линии фронта чрезвычайно сложная, но далека от катастрофической. При этом он признал, что Украина четко осознает, что конфликт закончится переговорами.
15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по Украине. Участники планируют обсудить «формулу мира», которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, а также другие мирные инициативы, «основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».
На саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. В их числе – представители стран G7, G20, БРИКС и члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Россия на конференцию не приглашена. Захарова заявляла, что Москва бы и не приняла участия в саммите даже в случае получения приглашения. При этом на сайте МИД Швейцарии сказано, что «мирный процесс без России немыслим» и она должна быть включена в него.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва не отказывалась от переговоров, при этом страны Запада несправедливо обвиняют Москву в неготовности к диалогу. На Украине же действует закон, который запрещает проведение переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин.