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Захарова: «международные посиделки» в Швейцарии усугубят ситуацию на Украине

Ведомости

Ни «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского, ни основанный на ней саммит в Швейцарии не станут выходом из тупиковой ситуации, в которой оказалась Украина. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на высказывание секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко о сложной ситуации на фронте и надежде на саммит в Швейцарии.

«Кого обманывают этой «алхимической формулой»: себя или украинский народ? Никакая «формула Зеленского» и основанные на них международные посиделки не станут выходом из тупиковой для киевского режима ситуации, а лишь ее усугубят», – заявила Захарова.

Она подчеркнула, что переговоры – это кропотливая работа, в основе которой в том числе лежит ответственность, осознание реалий и уважение международного права.

«Переговоры – это не обреченное на провал турне в Женеву<…> Это решимость и свобода действовать во имя своей страны, а не своего кошелька или чужих интересов», – резюмировала дипломат.

20 мая Литвиненко в ходе выступления на 16-м форуме региона Балтийского моря: «НАТО 2024 и Арктика, Европа» заявил, что ситуация на линии фронта чрезвычайно сложная, но далека от катастрофической. При этом он признал, что Украина четко осознает, что конфликт закончится переговорами.

15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по Украине. Участники планируют обсудить «формулу мира», которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, а также другие мирные инициативы, «основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».

На саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. В их числе – представители стран G7, G20, БРИКС и члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Россия на конференцию не приглашена. Захарова заявляла, что Москва бы и не приняла участия в саммите даже в случае получения приглашения. При этом на сайте МИД Швейцарии сказано, что «мирный процесс без России немыслим» и она должна быть включена в него.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва не отказывалась от переговоров, при этом страны Запада несправедливо обвиняют Москву в неготовности к диалогу. На Украине же действует закон, который запрещает проведение переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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