Подоляк: Киев не примет новое предложение России о мире

15 июня в швейцарском городе Люцерне стартует конференция по вопросу установления мира на Украине. По данным правительства Швейцарии, на саммит зарегистрировались 90 стран и организаций. От участия отказались Китай, Мексика, Никарагуа и другие страны. Индия 12 июня заявила, что примет участие. Россия на саммит не приглашена.