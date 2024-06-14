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Подоляк: Киев не примет новое предложение России о мире

Ведомости

Киев отказался от мирного предложения президента России Владимира Путина. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал на своей странице в соцсети X, что в инициативе российского президента якобы нет «реального мирного предложения».

«В этом нет ничего нового, никаких реальных мирных предложений», – написал он.

14 июня Путин на встрече с руководством МИДа обозначил условия для начала мирных переговоров с Украиной. В частности, речь о выводе украинских военных подразделений из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, отмене санкций против РФ, отказе Киева от намерений вступить в НАТО.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва будет ждать реакции на новые инициативы российского президента об урегулировании конфликта.

15 июня в швейцарском городе Люцерне стартует конференция по вопросу установления мира на Украине. По данным правительства Швейцарии, на саммит зарегистрировались 90 стран и организаций. От участия отказались Китай, Мексика, Никарагуа и другие страны. Индия 12 июня заявила, что примет участие. Россия на саммит не приглашена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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