Подоляк: Киев не примет новое предложение России о мире
Киев отказался от мирного предложения президента России Владимира Путина. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал на своей странице в соцсети X, что в инициативе российского президента якобы нет «реального мирного предложения».
«В этом нет ничего нового, никаких реальных мирных предложений», – написал он.
14 июня Путин на встрече с руководством МИДа обозначил условия для начала мирных переговоров с Украиной. В частности, речь о выводе украинских военных подразделений из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, отмене санкций против РФ, отказе Киева от намерений вступить в НАТО.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва будет ждать реакции на новые инициативы российского президента об урегулировании конфликта.
15 июня в швейцарском городе Люцерне стартует конференция по вопросу установления мира на Украине. По данным правительства Швейцарии, на саммит зарегистрировались 90 стран и организаций. От участия отказались Китай, Мексика, Никарагуа и другие страны. Индия 12 июня заявила, что примет участие. Россия на саммит не приглашена.