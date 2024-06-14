Лавров: Москва будет ждать реакции на новые предложения Путина

«Президент – хочу еще раз подчеркнуть – он специально обратил ваше внимание перед тем, как завершил речь, что он еще раз хочет воспроизвести всю картину, когда мы поддержали документ, который сохранял территориальную целостность Украины в границах 1991 г.», – уточнил он.