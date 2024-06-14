Лавров: Москва будет ждать реакции на новые предложения Путина
Москва будет ждать реакции на новые предложения президента России Владимира Путина о прекращении огня на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Ни за кем мы бегать не собираемся. Наши послы подробнейшим образом в соответствующих столицах передадут текст выступления президента, разъяснят то, что имеется в виду, предысторию ситуации. Будем ожидать, что реакция последует», – сказал министр (цитата по «Маяку»).
Лавров при этом уточнил, что сравнивать предложения президента РФ Владимира Путина по переходу к переговорам об украинском конфликте с требованием капитулировать некорректно.
«Президент – хочу еще раз подчеркнуть – он специально обратил ваше внимание перед тем, как завершил речь, что он еще раз хочет воспроизвести всю картину, когда мы поддержали документ, который сохранял территориальную целостность Украины в границах 1991 г.», – уточнил он.
14 июня Путин на встрече с руководством МИДа назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.
Завтра, 15 июня, начнется саммит по вопросу установления мира на Украине в швейцарском городе Люцерне. Правительство Швейцарии сообщило, что для участия в саммите зарегистрировалось 90 стран и организаций. От участия в конференции отказались Китай, Мексика, Никарагуа и другие страны. Индия 12 июня заявила, что примет участие. Россию на саммит не позвали.