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Лавров: Москва будет ждать реакции на новые предложения Путина

Ведомости

Москва будет ждать реакции на новые предложения президента России Владимира Путина о прекращении огня на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Ни за кем мы бегать не собираемся. Наши послы подробнейшим образом в соответствующих столицах передадут текст выступления президента, разъяснят то, что имеется в виду, предысторию ситуации. Будем ожидать, что реакция последует», – сказал министр (цитата по «Маяку»).

Лавров при этом уточнил, что сравнивать предложения президента РФ Владимира Путина по переходу к переговорам об украинском конфликте с требованием капитулировать некорректно.

«Президент – хочу еще раз подчеркнуть – он специально обратил ваше внимание перед тем, как завершил речь, что он еще раз хочет воспроизвести всю картину, когда мы поддержали документ, который сохранял территориальную целостность Украины в границах 1991 г.», – уточнил он.

14 июня Путин на встрече с руководством МИДа назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.

Завтра, 15 июня, начнется саммит по вопросу установления мира на Украине в швейцарском городе Люцерне. Правительство Швейцарии сообщило, что для участия в саммите зарегистрировалось 90 стран и организаций. От участия в конференции отказались Китай, Мексика, Никарагуа и другие страны. Индия 12 июня заявила, что примет участие. Россию на саммит не позвали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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