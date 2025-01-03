Токаев: Путин понимает специфику Казахстана и его роль в Центральной Азии

Путин посетил Астану с государственны визитом 27-28 ноября 2024 г. Это его второе посещение республики в 2024 г.: летом он уже был там на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Первый день визита был посвящен обсуждению двусторонних отношений. 28 ноября Путин принял участие в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).