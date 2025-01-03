Токаев: Путин понимает специфику Казахстана и его роль в Центральной Азии
Президент России Владимир Путин – опытный государственный деятель, который хорошо понимает специфику Казахстана и его значимость как крупнейшей экономики Центральноазиатского региона, заявил в интервью газете Ana tili президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, оценивая итоги государственного визита Путина в ноябре прошлого года.
Токаев подчеркнул, что переговоры были содержательными и охватывали ключевые вопросы, включая торгово-экономическое и транспортно-логистическое сотрудничество, энергетику, культуру и образование. «Приезд почти половины состава российского правительства в Астану подчеркивает стратегическую важность Казахстана для России», – отметил он.
Токаев добавил, что Путин активно работает над укреплением двусторонних связей, что необходимо для обеспечения стабильности на евразийском пространстве, где Казахстан и Россия играют ведущие роли. По словам Токаева, визит Путина и неформальная четырехчасовая беседа лидеров стали важным шагом для укрепления взаимопонимания и стратегического партнерства двух стран.
Путин посетил Астану с государственны визитом 27-28 ноября 2024 г. Это его второе посещение республики в 2024 г.: летом он уже был там на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Первый день визита был посвящен обсуждению двусторонних отношений. 28 ноября Путин принял участие в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).