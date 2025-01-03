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Токаев: Путин понимает специфику Казахстана и его роль в Центральной Азии

Ведомости

Президент России Владимир Путин – опытный государственный деятель, который хорошо понимает специфику Казахстана и его значимость как крупнейшей экономики Центральноазиатского региона, заявил в интервью газете Ana tili президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, оценивая итоги государственного визита Путина в ноябре прошлого года.

Токаев подчеркнул, что переговоры были содержательными и охватывали ключевые вопросы, включая торгово-экономическое и транспортно-логистическое сотрудничество, энергетику, культуру и образование. «Приезд почти половины состава российского правительства в Астану подчеркивает стратегическую важность Казахстана для России», – отметил он.

Токаев добавил, что Путин активно работает над укреплением двусторонних связей, что необходимо для обеспечения стабильности на евразийском пространстве, где Казахстан и Россия играют ведущие роли. По словам Токаева, визит Путина и неформальная четырехчасовая беседа лидеров стали важным шагом для укрепления взаимопонимания и стратегического партнерства двух стран.

Путин посетил Астану с государственны визитом 27-28 ноября 2024 г. Это его второе посещение республики в 2024 г.: летом он уже был там на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Первый день визита был посвящен обсуждению двусторонних отношений. 28 ноября Путин принял участие в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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