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СВР: на Западе допускают скорый обвал обороны ВСУ

Ведомости

Западные политические элиты отмечают снижение способности Украины противостоять натиску российских Вооруженных сил и не исключается скорый обвал обороны ВСУ. Об этом сообщается в отчете пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

В связи с этим администрация действующего президента Джо Байдена делает упор на поставки более совершенного вооружения, включая ракетные системы повышенной дальности. При этом Белый дом признает, что одного материально-технического обеспечения ВСУ недостаточно. В связи с этим от президента Украины Владимира Зеленского требуют снижения возраста призыва по мобилизации до 18 лет. По информации СВР, такое решение уже подготовлено и будет принято на Украине в ближайшее время.

«На Западе сознают, что для России конфликт носит экзистенциальный характер, и она не отступит», – подчеркнули в СВР.

В декабре глава СВР России Сергей Нарышкин в интервью журналу «Разведчик» заявил, что стратегическая инициатива на всех участках фронта принадлежит российской стороне, Россия близка к достижению целей спецоперации, а ВСУ находятся на грани развала.

Спецоперация России на Украине была объявлена Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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