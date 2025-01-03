В связи с этим администрация действующего президента Джо Байдена делает упор на поставки более совершенного вооружения, включая ракетные системы повышенной дальности. При этом Белый дом признает, что одного материально-технического обеспечения ВСУ недостаточно. В связи с этим от президента Украины Владимира Зеленского требуют снижения возраста призыва по мобилизации до 18 лет. По информации СВР, такое решение уже подготовлено и будет принято на Украине в ближайшее время.