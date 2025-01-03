СВР: на Западе допускают скорый обвал обороны ВСУ
Западные политические элиты отмечают снижение способности Украины противостоять натиску российских Вооруженных сил и не исключается скорый обвал обороны ВСУ. Об этом сообщается в отчете пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
В связи с этим администрация действующего президента Джо Байдена делает упор на поставки более совершенного вооружения, включая ракетные системы повышенной дальности. При этом Белый дом признает, что одного материально-технического обеспечения ВСУ недостаточно. В связи с этим от президента Украины Владимира Зеленского требуют снижения возраста призыва по мобилизации до 18 лет. По информации СВР, такое решение уже подготовлено и будет принято на Украине в ближайшее время.
«На Западе сознают, что для России конфликт носит экзистенциальный характер, и она не отступит», – подчеркнули в СВР.
В декабре глава СВР России Сергей Нарышкин в интервью журналу «Разведчик» заявил, что стратегическая инициатива на всех участках фронта принадлежит российской стороне, Россия близка к достижению целей спецоперации, а ВСУ находятся на грани развала.
Спецоперация России на Украине была объявлена Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.