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Главы МИД ФРГ и Франции направились в Дамаск

Ведомости

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро отправились с визитом в Дамаск для переговоров с новой сирийской администрацией. Об этом сообщили немецкие и французские СМИ.

Der Spiegel обращает внимание, что представители Германии и Франции являются первыми министрами иностранных дел стран ЕС, посетившими Сирию после падения президента Башара Асада. От имени главы внешнеполитического ведомства ЕС Кайи Каллас они должны провести переговоры с новыми руководителями страны. Бербок также хочет встретиться с представителями сирийского гражданского общества и получить представление о ситуации столице. Ее сопровождает специальный координатор Германии по Сирии Тобиас Линднер и небольшая делегация.

Два министра планируют посетить перед встречей с новым сирийским лидером тюрьму Сайдная недалеко от Дамаска, перед их встречей с новым сирийским лидером, уточняет le Parisien. «В Сирии мы хотим способствовать мирному и трудному переходному процессу на благо сирийцев и во имя региональной стабильности», – цитирует Барро издание.

Вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства 8 декабря. Асад и его приближенные получили политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра арабской республики стал Мухаммед аль-Башир. Он заявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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