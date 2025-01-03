Главы МИД ФРГ и Франции направились в Дамаск
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро отправились с визитом в Дамаск для переговоров с новой сирийской администрацией. Об этом сообщили немецкие и французские СМИ.
Der Spiegel обращает внимание, что представители Германии и Франции являются первыми министрами иностранных дел стран ЕС, посетившими Сирию после падения президента Башара Асада. От имени главы внешнеполитического ведомства ЕС Кайи Каллас они должны провести переговоры с новыми руководителями страны. Бербок также хочет встретиться с представителями сирийского гражданского общества и получить представление о ситуации столице. Ее сопровождает специальный координатор Германии по Сирии Тобиас Линднер и небольшая делегация.
Два министра планируют посетить перед встречей с новым сирийским лидером тюрьму Сайдная недалеко от Дамаска, перед их встречей с новым сирийским лидером, уточняет le Parisien. «В Сирии мы хотим способствовать мирному и трудному переходному процессу на благо сирийцев и во имя региональной стабильности», – цитирует Барро издание.
Вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства 8 декабря. Асад и его приближенные получили политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра арабской республики стал Мухаммед аль-Башир. Он заявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.