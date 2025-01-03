Главы МИД ФРГ и Франции направились в Дамаск

Der Spiegel обращает внимание, что представители Германии и Франции являются первыми министрами иностранных дел стран ЕС, посетившими Сирию после падения президента Башара Асада. От имени главы внешнеполитического ведомства ЕС Кайи Каллас они должны провести переговоры с новыми руководителями страны. Бербок также хочет встретиться с представителями сирийского гражданского общества и получить представление о ситуации столице. Ее сопровождает специальный координатор Германии по Сирии Тобиас Линднер и небольшая делегация.