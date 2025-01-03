Хуситы заявили о ракетном ударе по электростанции в Израиле
Хуситы движения «Ансар Аллах» нанесли удар по израильской электростанции в Яффо. Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь вооруженных сил Йемена бригадный генерал Яхья Сариа.
«Ракетные войска вооруженных сил Йемена провели военную операцию, нацелив гиперзвуковую баллистическую ракету типа «Палестина-2» на вражескую электростанцию к востоку от оккупированного района Яффо. Она успешно поразила цель», – говорится в сообщении.
Кроме того, по словам представителя хуситов, БПЛА вооруженных сил Йемена «провели успешную военную операцию по поражению военной цели» в районе Яффо.
Хуситы Йемена обстреливают Израиль с октября 2023 г. в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». Кроме того, боевики атакуют связанные с Израилем суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. На фоне этого западные страны объявили о создании международной коалиции и приступили к операции Prosperity Guardian, которая направлена на обеспечение свободы навигации и защиту судов в Красном море.
28 декабря 2024 г. армии США и Великобритании атаковали провинцию Хаджа в Йемене. До этого йеменские хуситы заявили, что нанесли удар по авиабазе Неватим в Израиле гиперзвуковой баллистической ракетой.