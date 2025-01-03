Джонсон может потерять пост спикера палаты представителей конгресса США
Палата представителей конгресса США в первый день работы в новом составе не переизбрала республиканца Майка Джонсона на пост спикера в первом раунде голосования, поскольку он не набрал необходимое количество голосов, передает корреспондент «Ведомостей».
Судьба спикера будет определена после второго раунда голосования, который состоится в ближайшее время. На данный момент у Джонсона 216 голосов, для победы нужно заручиться большинством голосов, всего право голоса имеют 434 парламентария.
Республиканский конгрессмен Кит Селф проголосовал за Байрона Дональдса. Конгрессмен Томас Мэсси из Кентукки и конгрессмен Ральф Норман из Северной Каролины также не поддержали Джонсона, отдав свои голоса за Тома Эммера и Джима Джордана соответственно.
Помимо этих трех голосов за других кандидатов, шесть республиканцев изначально воздержались.
Чтобы переизбраться, необходимо, чтобы все члены палаты присутствовали и принимали участие в голосовании, и Джонсон может позволить себе потерять только один голос Республиканской партии.
Утром в пятницу после того, как новый состав конгресса начал свою работу, республиканцы в палате представителей предложили кандидатуру Джонсона на переизбрание в качестве спикера.
Демократы предложили на пост спикера главу меньшинства в нижней палате прошлого состава Хакима Джеффриса.
В пятницу официально начал свою работу новый созыв конгресса, в котором республиканцы получили большинство мест в палате представителей и сенате.
В новом составе сената теперь 53 республиканца и 47 демократов.
В палате представителей республиканцы имеют незначительное преимущество – 219 против 215 мест у демократов. Одно место сейчас вакантно после того, как 21 ноября 2024 г. Мэтт Гейтц отказался от своего мандата. Но большинство в нижней палате, вероятно, сократится до 217 против 215, так как двое законодателей от Республиканской партии, как ожидается, присоединятся к администрации избранного президента Дональда Трампа.