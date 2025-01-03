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Джонсон может потерять пост спикера палаты представителей конгресса США

Ведомости

Палата представителей конгресса США в первый день работы в новом составе не переизбрала республиканца Майка Джонсона на пост спикера в первом раунде голосования, поскольку он не набрал необходимое количество голосов, передает корреспондент «Ведомостей».

Судьба спикера будет определена после второго раунда голосования, который состоится в ближайшее время. На данный момент у Джонсона 216 голосов, для победы нужно заручиться большинством голосов, всего право голоса имеют 434 парламентария.

Республиканский конгрессмен Кит Селф проголосовал за Байрона Дональдса. Конгрессмен Томас Мэсси из Кентукки и конгрессмен Ральф Норман из Северной Каролины также не поддержали Джонсона, отдав свои голоса за Тома Эммера и Джима Джордана соответственно.

Помимо этих трех голосов за других кандидатов, шесть республиканцев изначально воздержались.

Чтобы переизбраться, необходимо, чтобы все члены палаты присутствовали и принимали участие в голосовании, и Джонсон может позволить себе потерять только один голос Республиканской партии.

Утром в пятницу после того, как новый состав конгресса начал свою работу, республиканцы в палате представителей предложили кандидатуру Джонсона на переизбрание в качестве спикера.

Демократы предложили на пост спикера главу меньшинства в нижней палате прошлого состава Хакима Джеффриса.

В пятницу официально начал свою работу новый созыв конгресса, в котором республиканцы получили большинство мест в палате представителей и сенате.

В новом составе сената теперь 53 республиканца и 47 демократов.

В палате представителей республиканцы имеют незначительное преимущество – 219 против 215 мест у демократов. Одно место сейчас вакантно после того, как 21 ноября 2024 г. Мэтт Гейтц отказался от своего мандата. Но большинство в нижней палате, вероятно, сократится до 217 против 215, так как двое законодателей от Республиканской партии, как ожидается, присоединятся к администрации избранного президента Дональда Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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