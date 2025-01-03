Джонсон может потерять пост спикера палаты представителей конгресса США

В палате представителей республиканцы имеют незначительное преимущество – 219 против 215 мест у демократов. Одно место сейчас вакантно после того, как 21 ноября 2024 г. Мэтт Гейтц отказался от своего мандата. Но большинство в нижней палате, вероятно, сократится до 217 против 215, так как двое законодателей от Республиканской партии, как ожидается, присоединятся к администрации избранного президента Дональда Трампа.