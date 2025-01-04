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Лавров 14 января проведет пресс-конференцию по итогам года

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 января проведет пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 г. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Пресс-конференция начнется в 11:30 мск в пресс-центре МИД России, на нее приглашены российские и иностранные журналисты. На сайте МИДа будет доступна онлайн-трансляция на русском, английском, французском и испанском языках. Следить за пресс-конференцией также можно будет в социальных сетях внешнеполитического ведомства, на каналах в Rutube, YouТube и в Telegram.

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря за 4,5 часа совмещенной прямой линии и пресс-конференции в формате «Итогов года» ответил на 76 вопросов. Трансляцию «Итогов года» в прямом эфире в среднем посмотрели 17 млн россиян старше четырех лет. Во время прямой линии Путин рассказал о боевых действиях в Курской области, мерах по восстановлению новых регионов, новом оружии «Орешник», ситуации в Сирии, а также возможности контактов с Дональдом Трампом. Кроме того, президент высказал свое мнение о замедлении YouTube и идее запрета абортов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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