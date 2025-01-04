Лавров 14 января проведет пресс-конференцию по итогам года
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 января проведет пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 г. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
Пресс-конференция начнется в 11:30 мск в пресс-центре МИД России, на нее приглашены российские и иностранные журналисты. На сайте МИДа будет доступна онлайн-трансляция на русском, английском, французском и испанском языках. Следить за пресс-конференцией также можно будет в социальных сетях внешнеполитического ведомства, на каналах в Rutube, YouТube и в Telegram.
Президент РФ Владимир Путин 19 декабря за 4,5 часа совмещенной прямой линии и пресс-конференции в формате «Итогов года» ответил на 76 вопросов. Трансляцию «Итогов года» в прямом эфире в среднем посмотрели 17 млн россиян старше четырех лет. Во время прямой линии Путин рассказал о боевых действиях в Курской области, мерах по восстановлению новых регионов, новом оружии «Орешник», ситуации в Сирии, а также возможности контактов с Дональдом Трампом. Кроме того, президент высказал свое мнение о замедлении YouTube и идее запрета абортов.