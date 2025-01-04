Лавров 14 января проведет пресс-конференцию по итогам года

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря за 4,5 часа совмещенной прямой линии и пресс-конференции в формате «Итогов года» ответил на 76 вопросов. Трансляцию «Итогов года» в прямом эфире в среднем посмотрели 17 млн россиян старше четырех лет. Во время прямой линии Путин рассказал о боевых действиях в Курской области, мерах по восстановлению новых регионов, новом оружии «Орешник», ситуации в Сирии, а также возможности контактов с Дональдом Трампом. Кроме того, президент высказал свое мнение о замедлении YouTube и идее запрета абортов.