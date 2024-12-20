Что Путин говорил о начале спецоперации и помощи людям

Что Путин говорил о начале спецоперации и помощи людямВ фокусе совмещенной прямой линии и пресс-конференции был конфликт на Украине и связанные с ним вопросы
Президент РФ Владимир Путин за 4,5 часа совмещенной прямой линии и пресс-конференции в формате «Итогов года» ответил на 76 вопросов. Всего их поступило 2,48 млн. Чаще всего россиян, направляющих свои обращения на прямую линию с президентом, волновала спецоперация, отмечал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
И хотя позиция Путина по многим вопросам уже известна, некоторые заявления прозвучали впервые. А некоторые были действительно утешительными для тех, кто достучался до первого лица.
Отвечая на вопрос, изменил бы он свое решение начать специальную военную операцию, если бы сейчас можно было вернуться в февраль 2022 г., Путин еще раз заявил, что решение надо было принять раньше. Президент признался, что «крымские события [2014 г.] были спонтанными» и «события 2022 г. мы тоже начали без всякой особой подготовки». Он считает, что дальше ждать было «невозможно», после того как Киев отказался от соблюдения минских соглашений, а власти Украины заговорили о претензиях «на какое-то оружие массового поражения».
В феврале 2024 г. Путин уже говорил журналисту Павлу Зарубину, что «единственное, о чем мы можем сожалеть, – это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми».
Контуры международной повестки Путин очертил в традиционных рамках: Россия будет вести переговоры только с легитимной властью в Киеве, а вторая сторона должна быть готова к компромиссам, заявил «Ведомостям» политолог Александр Немцев (см. материал на vedomosti.ru). Хотя опять же были новости: нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины взамен прекращающего свое действие в декабре 2024 г. не будет, но «мы переживем».
Наиболее горячей темой прямой линии стала именно спецоперация и поддержка ее участников, обратил внимание политолог Виталий Иванов. Прямо во время эфира за спиной Путина было развернуто подаренное ему военнослужащими 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота боевое знамя.
Подразделение принимает участие в боях с ВСУ в Курской области в составе созданной в 2024 г. для обороны приграничья группировки войск «Север». Морпехи вместе с десантниками и мотострелками «воюют в Курской области, выдавливают, выбивают противника с нашей территории», подчеркнул Путин.
Ситуация на линии фронта в боевых действиях на Украине по итогам 2024 г. «меняется кардинально», а продвижение идет «квадратными километрами». Будут выбиты ВСУ и из Курской области, заявил президент, отвечая на вопрос беженки из региона: «Абсолютно точно. По-другому быть не может». Но дату не назвал. Также он предложил сомневающимся в возможностях ракет «Орешник», провести эксперимент с их применением на объекте в Киеве: устроить «технологическую дуэль XXI века» с системами ПВО и ПРО.
Спецоперация сейчас приоритет, которому уступают по остроте вопросы и здравоохранения, и образования, и ЖКХ, добавил Иванов. При этом нельзя сказать, что такие темы перестали волновать население, просто, по словам политолога, было принято решение уделить внимание более актуальным вопросам.
Жены военнослужащих в Курской области сетовали на то, что их мужья получают «денежное довольствие в размере 25 000 руб. ежемесячно, а не 210 000 руб., как обещают в контрактах Министерства обороны». Еще одно такое обращение зачитал ведущий прямой линии военный корреспондент «Первого канала» Дмитрий Кулько: «Многие бойцы уже по 3–4 месяца не получают боевые суточные выплаты. Аргументируют тем, что они находятся в зоне КТО [контртеррористической операции], а не СВО».
Президент пообещал, что бойцы, освобождающие Курскую область, получат выплаты, которые полагаются участникам спецоперации. «Все поправим, все получат всё, что причитается военнослужащим, которые исполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения. Пересчитаем и задним числом», – заявил он.
Путин также призвал Минобороны ускорить принятие решений по выплатам семьям военнослужащих, которые попали в плен или пропали без вести: «Когда человек с радаров исчезает, то здесь возникает вопрос поддержки семьи».
В таких случаях семьи «перестают получать выплаты от бойца, ведь он, согласно документам, не участвует ни в каких военных действиях». По словам президента, Минобороны и правительство должны решить, что может заменить хотя бы часть этих выплат. Журналистка Ксения Собчак спросила Путина о помощи жителям Белгородской и Курской областей, пострадавшим от атак ВСУ, ей президент пообещал подумать над созданием «единого окна», которое бы объединило начинания волонтеров и государственные структуры.
Сейчас людей беспокоит экономика, в том числе устойчивость рубля и ключевая ставка, сказал Немцев. С вопроса о ее устойчивости начала передачу ведущая ВГТРК Александра Суворова (см. статью на стр. 04). Основную же идею выступления президента по социально-экономическим вопросам можно сформулировать так: «Да, тяжело, кризис, но мы справимся».
Одна из ключевых социальных тем, на которую обратил внимание президент, – демография (2024-й объявлен годом семьи). «Этот вопрос чрезвычайно важный <...> это один из ключевых вопросов для России, не только для России <...> но для очень многих стран мира», – подчеркнул он.
Президент заявил, отвечая журналистке из Грозного, что в стране два субъекта, где «все в порядке с демографией», – Чечня и Тува. А в регионах, где уровень рождаемости меньше, чем коэффициент рождаемости – 1,41, «совершенно точно нужно делать отдельную программу и их поддерживать», заявил он. По оценке президента, в России порядка 35 таких регионов. «Вот для них создается отдельная программа поддержки объемом финансирования 75 млрд руб. на ближайшие несколько лет», – сказал он.
Сам же коэффициент рождаемости нужно повысить как минимум до 2,1, а чтобы население росло, необходимо поднять минимум до 2,3, добавил президент. Одна из проблем, препятствующих этому, – сокращение количества женщин в детородном возрасте на 30%. «Девочки нужны, девушки», – подчеркнул Путин. Для нормализации демографической ситуации сейчас выделяется единое пособие для семей с детьми, а также сохраняется семейная ипотека под 6%, поделился президент. Для семейной и сельской ипотеки со стороны государства не должно быть лимитов, заявил Путин.
Также Путин обратил внимание правительства на то, что авиакомпании не предоставляют многодетным семьям положенные им скидки на билеты. «Есть решение, что многодетным семьям должны предоставлять льготу 50% от стандартного тарифа [на авиабилет]. Что делают компании? Они вводят свои льготы – маленькие, незначительные, но это уже нестандартный тариф. И потом говорят: «Ну это же льготный, уже нестандартный тариф, поэтому скидку 50% предоставлять не будем». Эта практика должна быть прекращена», – сказал Путин.
Он попросил правительство вместе с авиакомпаниями решить эту проблему не позднее 14 января 2025 г.
В завершение Путин обратился ко всем руководителям всех субъектов страны, отметив, что именно с вопроса демографии должен начинаться и заканчиваться их рабочий день. «Народонаселение – это то, что составляет страну. Одна территория – это хорошо, но она должна быть населена гражданами этой страны», – заявил он.
Вопросы, связанные с медициной, заняли второе место из общего числа направленных на прямую линию обращений. Например, Ирина Сычева из Нижнего Новгорода пожаловалась президенту на «катастрофическую» нехватку врачей узких специальностей. «Я второй месяц не могу записать отца к кардиологу, а он после инфаркта», – сказала она. Президент согласился, что основная проблема с кадрами сосредоточена в первичном звене здравоохранения, и призвал продолжать работу по его укреплению.
Нехватку ряда рецептурных лекарств и медицинских изделий, в частности инсулина, тест-полосок для диабетиков, а также физраствора, президент объяснил сбоем в работе ответственных ведомств. Деньги на все эти препараты выделяются в полном объеме.
А на вопрос о выведении абортов из системы ОМС от телеканала «Спас» Путин ответил осторожно. «Мы должны думать, чтобы религиозные убеждения не страдали (канал "Спас" также интересовался захоронением Владимира Ленина и запретом порносайтов. – "Ведомости") и не страдали вопросы демографии, но и о праве женщины принимать решение, о благосостоянии российских семей», – высказался он.
Поднимал Путин (с подачи журналистов и других граждан) и другие социальные вопросы, которые не первый день находятся в повестке. Например, президент отметил важность решения миграционного вопроса, подчеркнув его чувствительность для общества. В рамках МВД нужно создавать отдельное подразделение по вопросам миграции, заявил Путин, а затем, «возможно», создать отдельное ведомство (о том, что возможность его появления рассматривается, «Ведомости» писали накануне формирования правительства).
Уже почти под самый конец, отвечая на вопрос журналиста ВВС о словах Бориса Ельцина, который просил уберечь Россию, Путин ответил, что не просто уберег страну, но и отвел ее от края пропасти, поскольку Россия шла к полной утрате суверенитета. Путин признал существование некоторых сложностей, но подчеркнул, что в целом с экономикой в России все хорошо. Обращаясь к журналисту, он добавил: «Сообщите это вашим читателям».
Основной целевой аудиторией прямой линии были граждане России, хотя часть сегодняшних сообщений президента была адресована и «нашим противникам» – тому самому «коллективному Западу и даже персонально президенту Украины Владимиру Зеленскому», сказал «Ведомостям» директор по политическому анализу «Инсомара» Виктор Потуремский. «Психологический рисунок» мероприятия, по его мнению, заключается в демонстрации «очень взвешенной позиции» Путина, говорит он: «Эта трансляция уверенности и энергии президента является отдельным и специальным результатом прямой линии».