Что Путин говорил о начале спецоперации и помощи людям

Отвечая на вопрос, изменил бы он свое решение начать специальную военную операцию, если бы сейчас можно было вернуться в февраль 2022 г., Путин еще раз заявил, что решение надо было принять раньше. Президент признался, что «крымские события [2014 г.] были спонтанными» и «события 2022 г. мы тоже начали без всякой особой подготовки». Он считает, что дальше ждать было «невозможно», после того как Киев отказался от соблюдения минских соглашений, а власти Украины заговорили о претензиях «на какое-то оружие массового поражения».