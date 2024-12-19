В ноябре 2022 г. 155-я бригада участвовала в тяжелых боях за Павловку рядом с укрепленным пунктом вооруженных сил Украины (ВСУ) Угледаром, в феврале 2023 г. – в попытке наступления на сам Угледар. Весной того же года вела бои между Угледаром и Донецком. В мае 2023 г. Путин наградил подразделение орденом Жукова. В марте 2024 г., после многомесячных боев, бригада взяла село Новомихайловку к востоку от Угледара.