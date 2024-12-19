Что известно о Тихоокеанской 155-й бригаде морской пехоты, воюющей на Курщине

Что известно о Тихоокеанской 155-й бригаде морской пехоты, воюющей на КурщинеПутин на прямой линии показал подаренное ему боевое знамя подразделения
Во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря за его спиной было развернуто подаренное ему военнослужащими 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота боевое знамя. Сейчас подразделение принимает участие в боях с ВСУ в Курской области в составе созданной в 2024 г. для обороны приграничья группировки войск «Север».
«Я специально взял его с собой. Во-первых, хотел ребят поблагодарить за этот подарок, второе – будем считать, что это знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота здесь представляет все боевые знамена наших бойцов, которые сражаются сейчас за Россию, за родину на всей линии боевого соприкосновения», – подчеркнул Путин. Он добавил, что морпехи вместе с десантниками и мотострелками «воюют в Курской области, выдавливают, выбивают противника с нашей территории».
155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота образована в 2009 г. по итогам военной реформы на основе существовавшей с конца 1960-х гг. 55-й дивизии морской пехоты, которая в составе Советской армии принимала участие в локальных конфликтах холодной войны, а в составе российской – в Первой чеченской войне.
Подразделение с 2009 г. базируется в столице Приморья Владивостоке и соседнем поселке Славянка. В рамках шедшей с 2015 г. операции Воздушно-космических сил России в Сирии выполняла задачи по прикрытию авиационной группировки, базировавшейся на аэродроме Хмеймим в провинции Латакия. 155-я бригада в этот период входила в состав действующего с 2013 г. в Средиземноморье Постоянного оперативного соединения ВМФ России (подчинено Черноморскому флоту).
С началом боевых действий на Украине, в феврале – марте 2022 г., 155-я бригада участвовала в боях на Киевском направлении – в районе села Мощун около города Буча. В конце марта того же года президент Путин присвоил подразделению звание «гвардейское» за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество в условиях вооруженных конфликтов».
В ноябре 2022 г. 155-я бригада участвовала в тяжелых боях за Павловку рядом с укрепленным пунктом вооруженных сил Украины (ВСУ) Угледаром, в феврале 2023 г. – в попытке наступления на сам Угледар. Весной того же года вела бои между Угледаром и Донецком. В мае 2023 г. Путин наградил подразделение орденом Жукова. В марте 2024 г., после многомесячных боев, бригада взяла село Новомихайловку к востоку от Угледара.
После прорыва ВСУ в Курскую область в начале августа 2024 г. бригада была переброшена в регион и участвовала в наступательных действиях в сентябре, в рамках которых украинский плацдарм был впервые сокращен. Об участии бригады в боях тогда позитивно отзывался замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
В октябре бригаду в контексте продолжения наступательных действий по вытеснению частей ВСУ из приграничья впервые упомянул уже Путин. Тогда он заявил, что часть украинской группировки в Курской области численностью в 2000 человек блокирована.
«Они как раз и совершили этот прорыв, они как раз и создали основные условия для этих успешных действий. Это именно 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота», – сказал Путин.