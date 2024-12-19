Путин не исключил создания отдельного ведомства по миграции

«Очень много дискуссий было по поводу того, делать ли нам отдельное ведомство [по миграции], у нас оно когда-то было, либо оставить его в рамках МВД. Я считаю, что сегодня нужно укреплять эту составляющую, эту работу в рамках Министерства внутренних дел. Там нужно создавать отдельное мощное подразделение, отдельный центр, или в рамках МВД, либо при МВД, куда нужно делегировать представителей из экономических ведомств, так чтобы все решалось в одном комплексе, но в тесной работе с другими министерствами и ведомствами», – сказал Путин.