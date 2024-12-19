Путин не исключил создания отдельного ведомства по миграции

Путин не исключил создания отдельного ведомства по миграцииНо пока миграционная политика остается в ведении МВД
Министерство внутренних дел (МВД) продолжит отвечать за миграционную политику государства, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией. Глава государства предложил создать при МВД отдельное подразделение по вопросам миграции, которое в будущем может оформиться в самостоятельное ведомство.
«Очень много дискуссий было по поводу того, делать ли нам отдельное ведомство [по миграции], у нас оно когда-то было, либо оставить его в рамках МВД. Я считаю, что сегодня нужно укреплять эту составляющую, эту работу в рамках Министерства внутренних дел. Там нужно создавать отдельное мощное подразделение, отдельный центр, или в рамках МВД, либо при МВД, куда нужно делегировать представителей из экономических ведомств, так чтобы все решалось в одном комплексе, но в тесной работе с другими министерствами и ведомствами», – сказал Путин.
При этом президент не исключил, что в будущем данное подразделение может оформиться в отдельное ведомство.
Идея создания единого органа, который бы занимался всеми миграционными вопросами, не нова и обсуждается уже около шести лет. В начале апреля «Ведомости» писали, что российские власти обсуждают создание нового ведомства, которое должно отвечать за межнациональную и миграционную политику. Предполагалось, что новое ведомство будет напрямую подчиняться президенту.
Вопрос о создании специального органа, отвечающего за миграционную политику, поднимался также в ходе прошлогодней пресс-конференции президента. По мнению президента, данный орган мог бы учитывать потребности экономики в иностранной рабочей силе, заниматься подготовкой граждан других государств к работе и жизни в России, принимая во внимание интересы коренного населения страны.
После теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске 22 марта, Госдума в общей сложности приняла 14 федеральных законов, направленных на ужесточение миграционной политики. В частности, был введен режим высылки незаконных мигрантов, создан реестр лиц, не имеющих права находиться в РФ, усилена ответственность за организацию незаконной миграции, а также введено обязательное знание русского языка детьми мигрантов при приеме в школу.