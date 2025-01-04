Грузия депортирует 25 участников протестов в Тбилиси
Департамент миграции Грузии депортирует из республики 25 иностранных граждан, которые в ноябре – декабре 2024 г. участвовали в акциях протеста в Тбилиси. Об этом сообщило МВД Грузии.
По данным ведомства, страну уже покинули 10 человек. Всего с ноября по декабрь прошлого года из Грузии выдворили 91 человека, в том числе граждан России. Некоторые из них покинули республику добровольно. За 2024 г. из страны было депортировано 430 иностранцев, что на 126% больше, чем в 2023 г.
29 декабря избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили официально вступил в должность. Бывший президент страны Саломе Зурабишвили покинула президентскую резиденцию и присоединилась к протестным акциям в стране. Выборы в Грузии прошли 14 декабря. Это были первые в республике выборы, которые прошли не прямым голосованием, а в коллегии выборщиков, среди которых не было представителей оппозиции. В день объявления результатов Зурабишвили говорила, что «никто никого не выбирал».
В октябре в Грузии прошли парламентские выборы, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта» с результатом 53,93% голосов. Вслед за этим премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе анонсировал приостановку переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 г. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего выборы в парламент в стране и потребовавшего введения санкций против победившей партии. С конца ноября в Грузии начались массовые протестные акции.