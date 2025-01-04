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Грузия депортирует 25 участников протестов в Тбилиси

Ведомости

Департамент миграции Грузии депортирует из республики 25 иностранных граждан, которые в ноябре – декабре 2024 г. участвовали в акциях протеста в Тбилиси. Об этом сообщило МВД Грузии.

По данным ведомства, страну уже покинули 10 человек. Всего с ноября по декабрь прошлого года из Грузии выдворили 91 человека, в том числе граждан России. Некоторые из них покинули республику добровольно. За 2024 г. из страны было депортировано 430 иностранцев, что на 126% больше, чем в 2023 г.

29 декабря избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили официально вступил в должность. Бывший президент страны Саломе Зурабишвили покинула президентскую резиденцию и присоединилась к протестным акциям в стране. Выборы в Грузии прошли 14 декабря. Это были первые в республике выборы, которые прошли не прямым голосованием, а в коллегии выборщиков, среди которых не было представителей оппозиции. В день объявления результатов Зурабишвили говорила, что «никто никого не выбирал».

В октябре в Грузии прошли парламентские выборы, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта» с результатом 53,93% голосов. Вслед за этим премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе анонсировал приостановку переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 г. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего выборы в парламент в стране и потребовавшего введения санкций против победившей партии. С конца ноября в Грузии начались массовые протестные акции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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