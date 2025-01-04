Грузия депортирует 25 участников протестов в Тбилиси

По данным ведомства, страну уже покинули 10 человек. Всего с ноября по декабрь прошлого года из Грузии выдворили 91 человека, в том числе граждан России. Некоторые из них покинули республику добровольно. За 2024 г. из страны было депортировано 430 иностранцев, что на 126% больше, чем в 2023 г.