Бербок знала, что лидер сирийской оппозиции не станет пожимать ей руку
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заранее знала, что лидер сирийской оппозиции Мухаммад аль-Джулани не пожмет ей руку, поскольку он не пожимает руку женщинам. Позднее она убедилась в этом на собственном опыте, сообщил Der Spiegel.
3 января Бербок и глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро отправились с визитом в Дамаск, чтобы провести переговоры с новой сирийской администрацией. Бербок договорилась с Барро, что он из солидарности с ней не пожмет руку аль-Джулани, но французский министр нарушил договоренность. При этом переговоры глав внешнеполитических ведомств Германии и Франции с лидером сирийской оппозиции прошли в позитивном ключе, отмечает издание. Они продлились более двух часов. В конце встречи аль-Джулани протянул руку Бербок, но та уже отвернулась.
По данным Der Spiegel, представители Германии и Франции являются первыми министрами иностранных дел стран Евросоюза, посетившими Сирию после падения режима президента арабской республики Башара Асада.
8 декабря вооруженная сирийская оппозиция заявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Асад получил политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир. Он объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.