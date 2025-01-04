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Бербок знала, что лидер сирийской оппозиции не станет пожимать ей руку

Ведомости

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заранее знала, что лидер сирийской оппозиции Мухаммад аль-Джулани не пожмет ей руку, поскольку он не пожимает руку женщинам. Позднее она убедилась в этом на собственном опыте, сообщил Der Spiegel.

3 января Бербок и глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро отправились с визитом в Дамаск, чтобы провести переговоры с новой сирийской администрацией. Бербок договорилась с Барро, что он из солидарности с ней не пожмет руку аль-Джулани, но французский министр нарушил договоренность. При этом переговоры глав внешнеполитических ведомств Германии и Франции с лидером сирийской оппозиции прошли в позитивном ключе, отмечает издание. Они продлились более двух часов. В конце встречи аль-Джулани протянул руку Бербок, но та уже отвернулась.

По данным Der Spiegel, представители Германии и Франции являются первыми министрами иностранных дел стран Евросоюза, посетившими Сирию после падения режима президента арабской республики Башара Асада.

8 декабря вооруженная сирийская оппозиция заявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Асад получил политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир. Он объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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