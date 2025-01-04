Бербок знала, что лидер сирийской оппозиции не станет пожимать ей руку

3 января Бербок и глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро отправились с визитом в Дамаск, чтобы провести переговоры с новой сирийской администрацией. Бербок договорилась с Барро, что он из солидарности с ней не пожмет руку аль-Джулани, но французский министр нарушил договоренность. При этом переговоры глав внешнеполитических ведомств Германии и Франции с лидером сирийской оппозиции прошли в позитивном ключе, отмечает издание. Они продлились более двух часов. В конце встречи аль-Джулани протянул руку Бербок, но та уже отвернулась.