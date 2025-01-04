Минобороны пообещало ответить на запуск ракет ATACMS по Белгородской области
Украинские военные 3 января попытались ударить оперативно-тактическими ракетами ATACMS по территории Белгородской области, Москва примет ответные меры, сообщает Telegram-канал Минобороны России.
Американские ракеты были сбиты в ходе противоракетного боя расчетами зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», уточнили в оборонном ведомстве.
«На данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, будут приняты ответные меры», – говорится в сообщении.
Ранее в сводке Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили за последние сутки восемь ракет ATACMS производства США и 72 БПЛА самолетного типа.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ночь на 4 января предупреждал в своем Telegram-канале о ракетной опасности. Предупреждение действовало около получаса. Позднее он написал, что над Прохоровским районом сработала система ПВО, были сбиты несколько воздушных целей. По данным губернатора, в селе Прелестное был ранен мужчина, медицинскую помощь ему оказали на месте. Повреждения получили один частный дом и один автомобиль. В поселке Прохоровка зафиксированы повреждения на линии электропередачи, а в селе Михайловка в частном домовладении поврежден газопровод и посечен забор, сообщил Гладков.