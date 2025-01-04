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Минобороны пообещало ответить на запуск ракет ATACMS по Белгородской области

Ведомости

Украинские военные 3 января попытались ударить оперативно-тактическими ракетами ATACMS по территории Белгородской области, Москва примет ответные меры, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Американские ракеты были сбиты в ходе противоракетного боя расчетами зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», уточнили в оборонном ведомстве.

«На данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, будут приняты ответные меры», – говорится в сообщении.

Ранее в сводке Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили за последние сутки восемь ракет ATACMS производства США и 72 БПЛА самолетного типа.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ночь на 4 января предупреждал в своем Telegram-канале о ракетной опасности. Предупреждение действовало около получаса. Позднее он написал, что над Прохоровским районом сработала система ПВО, были сбиты несколько воздушных целей. По данным губернатора, в селе Прелестное был ранен мужчина, медицинскую помощь ему оказали на месте. Повреждения получили один частный дом и один автомобиль. В поселке Прохоровка зафиксированы повреждения на линии электропередачи, а в селе Михайловка в частном домовладении поврежден газопровод и посечен забор, сообщил Гладков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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