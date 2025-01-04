Байден наградил президентской медалью свободы Сороса и Месси
Президент США Джо Байден выбрал 19 человек, которые получат на церемонии в Белом доме президентскую медаль свободы. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Отмечается, что Байден считает, что эти 19 человек являются «великими лидерами», которые сделали США и мир лучше. Они являются «хорошими людьми», которые внесли выдающийся вклад в развитие своей страны и всего мира.
Одну из высших гражданских наград США получат бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон, миллиардер Джордж Сорос, музыкант Боно (Пол Дэвид Хьюсон), актер Майкл Джей Фокс, актер Дензел Вашингтон, сценарист Джордж Стивенс, футболист Лионель Месси, баскетболист Ирвин «Мэджик» Джонсон, модельер Ральф Лорен, главный редактор Vogue Анна Винтур, предприниматель Тим Джилл, зоолог Джейн Гудолл, инженер и актер Билл Най, ресторатор Хосе Андрес и соонователь фонда прямых инвестиций Carlyle Group Дэвид Рубенштейн.
Посмертно высокой награды удостоены политик Роберт Кеннеди, экс-губернатор Мичигана и министр жилищного строительства и городского развития США Джордж Ромни, бывший министр обороны США Эштон Картер и американская активистка Фанни Лу Хамер.
Официально президентская медаль свободы вручается американским лидером за выдающуюся жизнь, которая стала примером для нации. Президент США лично утверждает список награжденных, подготовленный канцелярией.