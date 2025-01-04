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Байден наградил президентской медалью свободы Сороса и Месси

Ведомости

Президент США Джо Байден выбрал 19 человек, которые получат на церемонии в Белом доме президентскую медаль свободы. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что Байден считает, что эти 19 человек являются «великими лидерами», которые сделали США и мир лучше. Они являются «хорошими людьми», которые внесли выдающийся вклад в развитие своей страны и всего мира.

Одну из высших гражданских наград США получат бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон, миллиардер Джордж Сорос, музыкант Боно (Пол Дэвид Хьюсон), актер Майкл Джей Фокс, актер Дензел Вашингтон, сценарист Джордж Стивенс, футболист Лионель Месси, баскетболист Ирвин «Мэджик» Джонсон, модельер Ральф Лорен, главный редактор Vogue Анна Винтур, предприниматель Тим Джилл, зоолог Джейн Гудолл, инженер и актер Билл Най, ресторатор Хосе Андрес и соонователь фонда прямых инвестиций Carlyle Group Дэвид Рубенштейн.

Посмертно высокой награды удостоены политик Роберт Кеннеди, экс-губернатор Мичигана и министр жилищного строительства и городского развития США Джордж Ромни, бывший министр обороны США Эштон Картер и американская активистка Фанни Лу Хамер.

Официально президентская медаль свободы вручается американским лидером за выдающуюся жизнь, которая стала примером для нации. Президент США лично утверждает список награжденных, подготовленный канцелярией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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