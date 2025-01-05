Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Суд в Южной Корее отклонил апелляцию по ордеру на арест президента Юн Сок Ёля

Ведомости

Апелляция президента Южной Кореи Юн Сок Ёля с требованием заблокировать исполнение ордеров на арест и обыск была отклонена, передает Yonhap со ссылкой на представителей суда Сеула.

Адвокаты президента подали в суд апелляцию 2 января, назвав судебные ордера на задержание президента и обыск его резиденции «незаконными». Отмечается, что суд Западного округа Сеула принял решение через несколько дней после того, как группа адвокатов направила возражения о приостановке действия ордеров.

По данным Yonhap, управление по расследованию коррупции высокопоставленных должностных лиц попыталось привести в исполнение ордера 4 января. В итоге ведомство отозвало своих сотрудников после «шестичасового противостояния» со службой безопасности президента. Ордер был выдан 31 декабря и будет действителен до 6 января. Bloomberg со ссылкой на газету Chosun Ilbo пишет, что защита Юна планирует подать в суд на около 150 человек, связанных с попыткой вручения ордера.

Юна отстранили от исполнения президентских обязанностей в декабре из-за введения им военного положения в стране. Президент объявил военное положение вечером 3 декабря. После его объявления к зданию парламента стянулись военные, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение. 14 декабря национальное собрание Южной Кореи проголосовало за импичмент Юну.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных