Суд в Южной Корее отклонил апелляцию по ордеру на арест президента Юн Сок Ёля
Апелляция президента Южной Кореи Юн Сок Ёля с требованием заблокировать исполнение ордеров на арест и обыск была отклонена, передает Yonhap со ссылкой на представителей суда Сеула.
Адвокаты президента подали в суд апелляцию 2 января, назвав судебные ордера на задержание президента и обыск его резиденции «незаконными». Отмечается, что суд Западного округа Сеула принял решение через несколько дней после того, как группа адвокатов направила возражения о приостановке действия ордеров.
По данным Yonhap, управление по расследованию коррупции высокопоставленных должностных лиц попыталось привести в исполнение ордера 4 января. В итоге ведомство отозвало своих сотрудников после «шестичасового противостояния» со службой безопасности президента. Ордер был выдан 31 декабря и будет действителен до 6 января. Bloomberg со ссылкой на газету Chosun Ilbo пишет, что защита Юна планирует подать в суд на около 150 человек, связанных с попыткой вручения ордера.
Юна отстранили от исполнения президентских обязанностей в декабре из-за введения им военного положения в стране. Президент объявил военное положение вечером 3 декабря. После его объявления к зданию парламента стянулись военные, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение. 14 декабря национальное собрание Южной Кореи проголосовало за импичмент Юну.