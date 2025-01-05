Суд в Южной Корее отклонил апелляцию по ордеру на арест президента Юн Сок Ёля

По данным Yonhap, управление по расследованию коррупции высокопоставленных должностных лиц попыталось привести в исполнение ордера 4 января. В итоге ведомство отозвало своих сотрудников после «шестичасового противостояния» со службой безопасности президента. Ордер был выдан 31 декабря и будет действителен до 6 января. Bloomberg со ссылкой на газету Chosun Ilbo пишет, что защита Юна планирует подать в суд на около 150 человек, связанных с попыткой вручения ордера.