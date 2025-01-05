Вучич заявил о готовности Сербии выкупить долю России в NIS в случае санкций США
Сербия готова выкупить долю России в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), если США будут вводить против нее санкции. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич в эфире «Радио и телевидения Сербии», передают «РИА Новости».
Доли в NIS, которые принадлежат российским «Газпром нефти» и «Газпрому», оцениваются в 700 млн евро. Документ о санкциях США может появиться 10 или 13 января, полагает сербский лидер.
При этом Сербия будет стараться избежать такого сценария, отметил Вулич. Также президент задался вопросом, в чем будет заключаться смысл санкций, если деньги окажутся у России.
4 января стало известно, что Вучич намерен провести разговор с российским президентом Владимиром Путиным на фоне планов США по введению санкций против «Нефтяной индустрии Сербии».
14 декабря Вучич сообщил, что в ближайшее время США введут санкции против этой компании. После этого компания-оператор Адриатического нефтепровода JANAF в Хорватии прекратит транспортировку сырья по нефтепроводу.
«У нас есть деньги, чтобы сразу выкупить. Если, по оценкам, стоимость компании составляет миллиард евро, то речь идет о 600 с чем-то миллионах <…> Это было бы 500–600–700 млн, неважно», – сказал он.