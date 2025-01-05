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Вучич заявил о готовности Сербии выкупить долю России в NIS в случае санкций США

Ведомости

Сербия готова выкупить долю России в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), если США будут вводить против нее санкции. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич в эфире «Радио и телевидения Сербии», передают «РИА Новости».

Доли в NIS, которые принадлежат российским «Газпром нефти» и «Газпрому», оцениваются в 700 млн евро. Документ о санкциях США может появиться 10 или 13 января, полагает сербский лидер.

При этом Сербия будет стараться избежать такого сценария, отметил Вулич. Также президент задался вопросом, в чем будет заключаться смысл санкций, если деньги окажутся у России.

4 января стало известно, что Вучич намерен провести разговор с российским президентом Владимиром Путиным на фоне планов США по введению санкций против «Нефтяной индустрии Сербии».

14 декабря Вучич сообщил, что в ближайшее время США введут санкции против этой компании. После этого компания-оператор Адриатического нефтепровода JANAF в Хорватии прекратит транспортировку сырья по нефтепроводу.

«У нас есть деньги, чтобы сразу выкупить. Если, по оценкам, стоимость компании составляет миллиард евро, то речь идет о 600 с чем-то миллионах <…> Это было бы 500–600–700 млн, неважно», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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