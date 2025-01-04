Вучич хочет провести разговор с Путиным из-за санкций США против NIS

При этом есть доказательства, что это не так, подчеркнул Вучич. Он предположил, что США может смущать высокая прибыль российской компании, но в этом году она «существенно ниже» и в ближайшие годы не будет высокой. Вучич добавил, что не может бездоказательно обвинять кого-либо в попытках дестабилизировать ситуацию в стране. Белград должен решить, как действовать, до 15 февраля, а «закончить все» необходимо до 15 марта, сказал президент.