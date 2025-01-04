Вучич хочет провести разговор с Путиным из-за санкций США против NIS

Вучич хочет провести разговор с Путиным из-за санкций США против NISО мерах будет объявлено Штатами до 15 января
Президент Сербии Александр Вучич намерен провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным на фоне планов США по введению санкций против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), доли в которой принадлежат российским «Газпром нефти» и «Газпрому». Об этом Вучич сообщил на заседании правительства Сербии, сообщается на его сайте.
США объявят решение по мерам против NIS до 15 января, уточнил Вучич. По его словам, ограничения могут создать проблемы с поставками нефти и напрямую повлиять на экономику республики. В частности, предупредил президент, в результате этих санкций возникнут проблемы с нефтеперерабатывающим и нефтехимическим заводом в Панчево и другими «гигантами».
«По этому случаю президент Сербии предложил правительству сформировать две команды под руководством премьер-министра Милоша Вучевича и объявил о разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в конце января по поводу NIS», – сообщили в правительстве.
Планируемые ограничения политик назвал несправедливыми, но выступил против «жалоб и нытья», передает издание «Новости». Причины введения санкций «странные», считает он.
«Они скажут, что оно направлено против русских, потому что они финансируют с его помощью часть своих военных усилий», – сказал он.
При этом есть доказательства, что это не так, подчеркнул Вучич. Он предположил, что США может смущать высокая прибыль российской компании, но в этом году она «существенно ниже» и в ближайшие годы не будет высокой. Вучич добавил, что не может бездоказательно обвинять кого-либо в попытках дестабилизировать ситуацию в стране. Белград должен решить, как действовать, до 15 февраля, а «закончить все» необходимо до 15 марта, сказал президент.
14 декабря Вучич сообщил, что в ближайшее время США введут санкции против «Нефтяной индустрии Сербии». После этого компания – оператор Адриатического нефтепровода JANAF в Хорватии прекратит транспортировку сырья по нефтепроводу. Затем стало известно, что политик планирует обсудить с Путиным санкции и новое газовое соглашение.