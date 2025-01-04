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Вучич хочет провести разговор с Путиным из-за санкций США против NIS

О мерах будет объявлено Штатами до 15 января
Полина Худякова
European People's Party
European People's Party

Президент Сербии Александр Вучич намерен провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным на фоне планов США по введению санкций против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), доли в которой принадлежат российским «Газпром нефти» и «Газпрому». Об этом Вучич сообщил на заседании правительства Сербии, сообщается на его сайте.

США объявят решение по мерам против NIS до 15 января, уточнил Вучич. По его словам, ограничения могут создать проблемы с поставками нефти и напрямую повлиять на экономику республики. В частности, предупредил президент, в результате этих санкций возникнут проблемы с нефтеперерабатывающим и нефтехимическим заводом в Панчево и другими «гигантами».

«По этому случаю президент Сербии предложил правительству сформировать две команды под руководством премьер-министра Милоша Вучевича и объявил о разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в конце января по поводу NIS», – сообщили в правительстве.

Планируемые ограничения политик назвал несправедливыми, но выступил против «жалоб и нытья», передает издание «Новости». Причины введения санкций «странные», считает он.

«Они скажут, что оно направлено против русских, потому что они финансируют с его помощью часть своих военных усилий», – сказал он.

При этом есть доказательства, что это не так, подчеркнул Вучич. Он предположил, что США может смущать высокая прибыль российской компании, но в этом году она «существенно ниже» и в ближайшие годы не будет высокой. Вучич добавил, что не может бездоказательно обвинять кого-либо в попытках дестабилизировать ситуацию в стране. Белград должен решить, как действовать, до 15 февраля, а «закончить все» необходимо до 15 марта, сказал президент.

14 декабря Вучич сообщил, что в ближайшее время США введут санкции против «Нефтяной индустрии Сербии». После этого компания – оператор Адриатического нефтепровода JANAF в Хорватии прекратит транспортировку сырья по нефтепроводу. Затем стало известно, что политик планирует обсудить с Путиным санкции и новое газовое соглашение.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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