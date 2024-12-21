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Вучич заявил, что Фицо поедет на встречу с Путиным по газу

Ведомости

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Happy сообщил, что, по его данным, премьер-министр Словакии Роберт Фицо 23 декабря отправится в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Поводом является отказ Украины от транзита российского газа в Европу. 

«<...> В понедельник Фицо отправится к Путину как лидер страны ЕС, что вызовет, не нужно вам говорить, какую реакцию у других европейских лидеров», – сказал Вучич (цитата по «РИА Новости»).

Накануне Фицо предупредил Украину о серьезном конфликте, который может произойти, если президент страны Владимир Зеленский не разрешит транзит газа через украинскую территорию. 

В начале 2025 г. ожидается прекращение транзита российского газа в Европу через украинскую территорию. Власти Украины неоднократно заявляли, что не станут продлевать договор о транзите газа с «Газпромом». Действие нынешнего соглашения заканчивается 1 января 2025 г.

Путин в ходе прямой линии 19 декабря сообщил, что нового контракта на транзит газа через Украину не будет. «Сейчас возникают вопросы, что с этим делать. Но это не наши проблемы, это Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям», – заметил Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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