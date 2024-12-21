Вучич заявил, что Фицо поедет на встречу с Путиным по газу
Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Happy сообщил, что, по его данным, премьер-министр Словакии Роберт Фицо 23 декабря отправится в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Поводом является отказ Украины от транзита российского газа в Европу.
«<...> В понедельник Фицо отправится к Путину как лидер страны ЕС, что вызовет, не нужно вам говорить, какую реакцию у других европейских лидеров», – сказал Вучич (цитата по «РИА Новости»).
Накануне Фицо предупредил Украину о серьезном конфликте, который может произойти, если президент страны Владимир Зеленский не разрешит транзит газа через украинскую территорию.
В начале 2025 г. ожидается прекращение транзита российского газа в Европу через украинскую территорию. Власти Украины неоднократно заявляли, что не станут продлевать договор о транзите газа с «Газпромом». Действие нынешнего соглашения заканчивается 1 января 2025 г.
Путин в ходе прямой линии 19 декабря сообщил, что нового контракта на транзит газа через Украину не будет. «Сейчас возникают вопросы, что с этим делать. Но это не наши проблемы, это Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям», – заметил Путин.