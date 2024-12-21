Вучич заявил, что Фицо поедет на встречу с Путиным по газу

Путин в ходе прямой линии 19 декабря сообщил, что нового контракта на транзит газа через Украину не будет. «Сейчас возникают вопросы, что с этим делать. Но это не наши проблемы, это Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям», – заметил Путин.