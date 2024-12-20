Фицо рассказал о попытке Зеленского подкупить его ради членства в НАТО
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал ему 500 млн евро из российских активов за его голос в пользу принятия республики в НАТО.
По словам Фицо, инцидент произошел на переговорах в Брюсселе.
«Господин [Зеленский] вернулся к теме газа и спросил меня, голосовал бы я за членство [Украины] в НАТО, если бы он мне дал 500 млн евро из российских активов», – рассказал Фицо, уточнив, что он ответил отказом (цитата по «РИА Новости»).
3 декабря Reuters со ссылкой на источники писало, что государства – члены НАТО не пришли к консенсусу насчет приглашения Украины вступить в военный блок. По словам высокопоставленного дипломата альянса, чтобы прийти к согласию в этом вопросе, потребуются недели и месяцы.
17 декабря Зеленский написал в своем Telegram-канале, что страны НАТО должны предоставить Киеву компенсацию за отказ пригласить страну в альянс. Речь об обещанных системах противовоздушной обороны (ПВО).
14 июня президент России Владимир Путин обозначил ряд условий для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. В частности, речь шла о выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признании новых регионов российскими, внеблоковом статусе Украины.