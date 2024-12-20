Фицо рассказал о попытке Зеленского подкупить его ради членства в НАТО

«Господин [Зеленский] вернулся к теме газа и спросил меня, голосовал бы я за членство [Украины] в НАТО, если бы он мне дал 500 млн евро из российских активов», – рассказал Фицо, уточнив, что он ответил отказом (цитата по «РИА Новости»).