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Фицо рассказал о попытке Зеленского подкупить его ради членства в НАТО

Ведомости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал ему 500 млн евро из российских активов за его голос в пользу принятия республики в НАТО.

По словам Фицо, инцидент произошел на переговорах в Брюсселе.

«Господин [Зеленский] вернулся к теме газа и спросил меня, голосовал бы я за членство [Украины] в НАТО, если бы он мне дал 500 млн евро из российских активов», – рассказал Фицо, уточнив, что он ответил отказом (цитата по «РИА Новости»).

3 декабря Reuters со ссылкой на источники писало, что государства – члены НАТО не пришли к консенсусу насчет приглашения Украины вступить в военный блок. По словам высокопоставленного дипломата альянса, чтобы прийти к согласию в этом вопросе, потребуются недели и месяцы.

17 декабря Зеленский написал в своем Telegram-канале, что страны НАТО должны предоставить Киеву компенсацию за отказ пригласить страну в альянс. Речь об обещанных системах противовоздушной обороны (ПВО).

14 июня президент России Владимир Путин обозначил ряд условий для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. В частности, речь шла о выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признании новых регионов российскими, внеблоковом статусе Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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