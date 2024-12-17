Зеленский потребовал компенсацию за отказ приглашать Украину в НАТО

14 июня президент России Владимир Путин заявил, что для установления мира Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и признать вхождение вышеупомянутых территорий, а также Севастополя и Крыма в состав России, отказаться от вступления в НАТО. Кроме того, нужно будет соблюсти прежние требования – это демилитаризация и денацификация Украины.