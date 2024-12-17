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Зеленский потребовал компенсацию за отказ приглашать Украину в НАТО

Ведомости

Страны НАТО должны предоставить Украине обещанные системы противовоздушной обороны (ПВО) в качестве компенсации за отказ пригласить страну в альянс. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Нам нужна полная реализация договоренностей по поставкам систем ПВО, в частности, достигнутых на саммите НАТО в Вашингтоне. Мы помним, что в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в Альянс на том этапе нам было обещано значительное количество систем ПВО», – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что западные партнеры знают, что Украине нужны еще 12–15 систем противовоздушной обороны. По словам президента Украины, поставка такого числа систем является реалистичной целью, для реализации которой необходима только политическая воля союзников в США и Европе.

16 декабря избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что Зеленский стремится к миру, а в урегулировании конфликта есть «небольшой прогресс». Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Трамп заявил Зеленскому и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что на Украине нужно немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры.

14 июня президент России Владимир Путин заявил, что для установления мира Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и признать вхождение вышеупомянутых территорий, а также Севастополя и Крыма в состав России, отказаться от вступления в НАТО. Кроме того, нужно будет соблюсти прежние требования – это демилитаризация и денацификация Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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