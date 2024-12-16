Трамп заявил о стремлении Зеленского урегулировать украинский конфликт

Агентство информирует, что во время переговоров Трамп «вел себя дружелюбно, уважительно и открыто» и в основном слушал своих собеседников. При этом ни во время встречи, ни после нее ни Трамп, ни его администрация не пояснили, каким образом Штаты видят завершение конфликта. Тем не менее республиканец в своей речи подчеркнул, что Украина должна получить гарантии безопасности.