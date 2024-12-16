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Трамп заявил о стремлении Зеленского урегулировать украинский конфликт

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится к миру в ситуации с украинским конфликтом.

«Он хотел бы мира. Он хочет мира», – сказал Трамп.

Трамп объяснил, что виделся с Зеленским на открытии собора Парижской Богоматери в Париже.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Трамп заявил Зеленскому и французскому лидеру Эммануэлю Макрону о том, что на Украине нужно немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры.

Это произошло на встрече в Париже 7 декабря. Издание отмечает, что Трамп, Макрон и Зеленский общались около 35 минут без посредников.

Агентство информирует, что во время переговоров Трамп «вел себя дружелюбно, уважительно и открыто» и в основном слушал своих собеседников. При этом ни во время встречи, ни после нее ни Трамп, ни его администрация не пояснили, каким образом Штаты видят завершение конфликта. Тем не менее республиканец в своей речи подчеркнул, что Украина должна получить гарантии безопасности.

Советники Трампа в разговоре со СМИ также отметили, что главная цель американского лидера – установление личных контактов со всеми сторонами, а уже потом он «примет решение о дальнейших действиях».

14 июня президент России Владимир Путин заявил, что для установления мира Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и признать вхождение вышеупомянутых территорий, а также Севастополя и Крыма в состав России, отказаться от вступления в НАТО. Кроме того, нужно будет соблюсти прежние требования – это демилитаризация и денацификация Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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