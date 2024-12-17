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Вучич хочет обсудить с Путиным новый газовый договор с Россией

Ведомости

Президент Сербии Александр Вучич планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным новое газовое соглашение, а также намерения США установить санкции против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Об этом сообщает Blic Online.

В ходе заседания правительства Вучич поручил создать команду для переговоров с «Газпромом» относительно новой газовой договоренности. Президент заявил, что ему «придется провести переговоры с Путиным» по этому вопросу, а также на тему возможного введения санкций против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), доли в которой принадлежат российским «Газпром нефти» и «Газпрому».

«…Мне также придется поговорить с Путиным о санкциях. Поговорю ли я с ним по телефону или как-то иначе, посмотрим, но мне определенно нужно с ним поговорить», – сказал сербский президент.

14 декабря Вучич сообщил, что в ближайшее время США введут санкции против «Нефтяной индустрии Сербии». После этого компания – оператор Адриатического нефтепровода JANAF в Хорватии прекратит транспортировку сырья по нефтепроводу.

16 декабря президент Сербии заявил, что страна приступит к переговорам с Россией и США из-за возможного введения санкций против NIS. Президент отметил, что рассмотрел информацию о том, что США и некоторые другие страны введут ограничения в отношении NIS, и проанализировал, как с этим бороться и обеспечить безопасность граждан Сербии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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