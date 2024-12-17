Вучич хочет обсудить с Путиным новый газовый договор с Россией
Президент Сербии Александр Вучич планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным новое газовое соглашение, а также намерения США установить санкции против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Об этом сообщает Blic Online.
В ходе заседания правительства Вучич поручил создать команду для переговоров с «Газпромом» относительно новой газовой договоренности. Президент заявил, что ему «придется провести переговоры с Путиным» по этому вопросу, а также на тему возможного введения санкций против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), доли в которой принадлежат российским «Газпром нефти» и «Газпрому».
«…Мне также придется поговорить с Путиным о санкциях. Поговорю ли я с ним по телефону или как-то иначе, посмотрим, но мне определенно нужно с ним поговорить», – сказал сербский президент.
14 декабря Вучич сообщил, что в ближайшее время США введут санкции против «Нефтяной индустрии Сербии». После этого компания – оператор Адриатического нефтепровода JANAF в Хорватии прекратит транспортировку сырья по нефтепроводу.
16 декабря президент Сербии заявил, что страна приступит к переговорам с Россией и США из-за возможного введения санкций против NIS. Президент отметил, что рассмотрел информацию о том, что США и некоторые другие страны введут ограничения в отношении NIS, и проанализировал, как с этим бороться и обеспечить безопасность граждан Сербии.