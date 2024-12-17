Вучич хочет обсудить с Путиным новый газовый договор с Россией

16 декабря президент Сербии заявил, что страна приступит к переговорам с Россией и США из-за возможного введения санкций против NIS. Президент отметил, что рассмотрел информацию о том, что США и некоторые другие страны введут ограничения в отношении NIS, и проанализировал, как с этим бороться и обеспечить безопасность граждан Сербии.