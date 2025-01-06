Медведев: весь российский народ презирает Зеленского

6 января Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману сообщил, что хорошо владеет русским языком, но не может разговаривать на нем на протяжении всего интервью, поскольку не хочет, чтобы российские власти заявляли, что граждане России и Украины являются одним народом, поскольку говорят на одном языке.