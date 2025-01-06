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Медведев: весь российский народ презирает Зеленского

Ведомости

Президента Украины Владимира Зеленского презирает весь российский народ. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

По его мнению, Зеленский нарушил правила политкорректности между конфликтующими странами, когда заявил, что «презирает весь российский народ».

«Можно давать крайне отрицательные оценки элитам, составляющим режим, но не всему народу. Можно проклинать армию, правителей, партии, бизнес, но не всех людей. Так было даже с фашистской Германией. Использовалась максима: нацисты – преступники, но весь народ ненавидеть нельзя», – утверждает Медведев.

Зампред Совбеза считает, что весь российский народ презирает Зеленского и для него личная месть президенту Украины теперь не должна закончиться после его отстранения от поста главы государства.

6 января Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману сообщил, что хорошо владеет русским языком, но не может разговаривать на нем на протяжении всего интервью, поскольку не хочет, чтобы российские власти заявляли, что граждане России и Украины являются одним народом, поскольку говорят на одном языке.

24 февраля 2022 г. президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на Украине. В ходе боев российские военные взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав РФ по итогам референдумов, их результаты Украина не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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