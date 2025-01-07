Минфин США пригрозил Китаю «значительными» последствиями за поддержку России
Китайские компании столкнутся со «значительными» последствиями, если КНР продолжит оказывать материальную поддержку России, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в ходе онлайн-разговора с вице-премьером КНР Хэ Лифэном.
«Она подчеркнула, что компании, в том числе в Китае, столкнутся со значительными последствиями, если будут оказывать материальную поддержку России <...>», – сказано в релизе американского минфина по итогам встречи представителей стран.
Кроме того, Йеллен выразила обеспокоенность по поводу киберактивности Китая, которая «влияет на двусторонние отношения» двух стран.
3 января стало известно, что минфин США ввел санкции против китайской компании Integrity Technology Group за ее роль в многочисленных случаях кибератак, жертвами которых стали граждане США.
Днем ранее Пекин запретил экспорт продукции двойного назначения 28 оборонным подрядчикам США и включил 10 из них в список ненадежных организаций из-за продажи Вашингтоном оружия Тайваню.