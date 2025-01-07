Индонезия поблагодарила Россию за поддержку при вступлении в БРИКС
Министерство иностранных дел Индонезии поблагодарило Россию как председателя БРИКС в 2024 г. за поддержку при вопросе вступления страны в объединение, сообщается на сайте ведомства.
«Министерство иностранных дел Индонезии также выразило признательность России как председателю БРИКС в 2024 г. за поддержку и руководство в содействии присоединению Индонезии к БРИКС, а также Бразилии как председателю БРИКС в 2025 г. за то, что она объявила о присоединении Индонезии к БРИКС», – сказано в сообщении.
Как заявляет индонезийский МИД, страна рассматривает свое членство в БРИКС как стратегический шаг для укрепления сотрудничества с другими развивающимися странами.
6 января Индонезия официально стала полноправным членом БРИКС. Об этом заявил МИД Бразилии, которая стала председателем организации в 2025 г.
В настоящее время странами – участницами БРИКС также являются Россия, Индия, Бразилия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты.