Индонезия поблагодарила Россию за поддержку при вступлении в БРИКС

Министерство иностранных дел Индонезии поблагодарило Россию как председателя БРИКС в 2024 г. за поддержку при вопросе вступления страны в объединение, сообщается на сайте ведомства.



«Министерство иностранных дел Индонезии также выразило признательность России как председателю БРИКС в 2024 г. за поддержку и руководство в содействии присоединению Индонезии к БРИКС, а также Бразилии как председателю БРИКС в 2025 г. за то, что она объявила о присоединении Индонезии к БРИКС», – сказано в сообщении.



Как заявляет индонезийский МИД, страна рассматривает свое членство в БРИКС как стратегический шаг для укрепления сотрудничества с другими развивающимися странами.