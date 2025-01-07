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Индонезия поблагодарила Россию за поддержку при вступлении в БРИКС

Ведомости

Министерство иностранных дел Индонезии поблагодарило Россию как председателя БРИКС в 2024 г. за поддержку при вопросе вступления страны в объединение, сообщается на сайте ведомства.

«Министерство иностранных дел Индонезии также выразило признательность России как председателю БРИКС в 2024 г. за поддержку и руководство в содействии присоединению Индонезии к БРИКС, а также Бразилии как председателю БРИКС в 2025 г. за то, что она объявила о присоединении Индонезии к БРИКС», – сказано в сообщении.

Как заявляет индонезийский МИД, страна рассматривает свое членство в БРИКС как стратегический шаг для укрепления сотрудничества с другими развивающимися странами.

6 января Индонезия официально стала полноправным членом БРИКС. Об этом заявил МИД Бразилии, которая стала председателем организации в 2025 г.

В настоящее время странами – участницами БРИКС также являются Россия, Индия, Бразилия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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