Киев рассчитывает на добровольное возвращение из-за рубежа миллионов украинцев
Украина планирует вернуть своих граждан, находящихся за рубежом, без принудительных мер, сообщает украинское интернет-издание «Страна» со ссылкой на министра единства Алексея Чернышева. На данный момент за границей находятся 20–25 млн украинцев.
«Мы начинаем процесс возвращения украинцев домой. Хотел бы сразу сказать, что возвращение является исключительно добровольным, никаких принудительных мер не будет. Мы будем рады успеху украинцев за границей, если они находят себе место», – заявил Чернышов.
На Украине, по оценкам ведомства, находятся 32 млн человек.
24 декабря испанским изданием El Pais сообщалось, что власти Украины хотят добиться возвращения до 10 млн беженцев и эмигрантов для восстановления «демографической ямы».
Гражданам Украины, проживающим в западной части страны, начали отказывать в убежище в ЕС, сообщал президент Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) Пол Грод. Отказывать украинцам начали некоторые европейские страны, мотивируя это тем, что Западная Украина находится достаточно далеко от зоны боевых действий. Грод также сообщил о жалобах на политику въезда и выезда в Чехии, Венгрии и Норвегии, которая «сильно утомляет» беженцев. Среди таких беженцев – женщины и дети, посещающие своих сыновей, отцов и мужей на Украине.