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Киев рассчитывает на добровольное возвращение из-за рубежа миллионов украинцев

Ведомости

Украина планирует вернуть своих граждан, находящихся за рубежом, без принудительных мер, сообщает украинское интернет-издание «Страна» со ссылкой на министра единства Алексея Чернышева. На данный момент за границей находятся 20–25 млн украинцев.

«Мы начинаем процесс возвращения украинцев домой. Хотел бы сразу сказать, что возвращение является исключительно добровольным, никаких принудительных мер не будет. Мы будем рады успеху украинцев за границей, если они находят себе место», – заявил Чернышов.

На Украине, по оценкам ведомства, находятся 32 млн человек.

24 декабря испанским изданием El Pais сообщалось, что власти Украины хотят добиться возвращения до 10 млн беженцев и эмигрантов для восстановления «демографической ямы».

Гражданам Украины, проживающим в западной части страны, начали отказывать в убежище в ЕС, сообщал президент Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) Пол Грод. Отказывать украинцам начали некоторые европейские страны, мотивируя это тем, что Западная Украина находится достаточно далеко от зоны боевых действий. Грод также сообщил о жалобах на политику въезда и выезда в Чехии, Венгрии и Норвегии, которая «сильно утомляет» беженцев. Среди таких беженцев – женщины и дети, посещающие своих сыновей, отцов и мужей на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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