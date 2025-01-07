Катар назвал слухами информацию о поставках газа в Европу через Сирию и Турцию

Как пишет ТАСС, после смены власти в Сирии в декабре 2024 г. некоторые СМИ писали о возможном возвращении к обсуждению проекта строительства газопровода из Катара в Турцию через территорию Сирии и других арабских стран. Этот газопровод мог бы обеспечить поставки газа в Европу.