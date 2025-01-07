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Катар назвал слухами информацию о поставках газа в Европу через Сирию и Турцию

Ведомости

Официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари назвал слухами информацию о возможных поставках газа в Европу через территорию Сирии и Турции. Его слова передает ТАСС.

«Это не что иное, как домыслы СМИ», – заявил Аль-Ансари. Он отметил, что сейчас Доха помогает сохранить стабильность в Сирии и поддерживать сирийский народ, однако про поставки газа «ничего нельзя сказать».

В декабре сообщалось, что власти Катара могут прекратить поставки газа в Евросоюз на фоне угрозы новых штрафов. По словам министра энергетики Катара Саада аль-Кааби, 5% от выручки катарской национального газовой компании QatarEnergy означает 5% от выручки государства Катар: «Это деньги народа, поэтому мы не можем потерять такие деньги».

Заявление министра связано с принятой в мае директивой ЕС, согласно которой в законодательство вводятся правила о штрафах в отношении компаний, не соблюдающих установленные критерии по выбросам углерода, правам человека и трудовым правам.

Как пишет ТАСС, после смены власти в Сирии в декабре 2024 г. некоторые СМИ писали о возможном возвращении к обсуждению проекта строительства газопровода из Катара в Турцию через территорию Сирии и других арабских стран. Этот газопровод мог бы обеспечить поставки газа в Европу.

Возможность строительства трубопровода между Катаром и Турцией обсуждалась еще с 2009 г., однако, как заявляли в Анкаре, реализация проекта была отложена из-за противодействия со стороны прежних властей Сирии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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