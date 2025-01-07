Катар назвал слухами информацию о поставках газа в Европу через Сирию и Турцию
Официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари назвал слухами информацию о возможных поставках газа в Европу через территорию Сирии и Турции. Его слова передает ТАСС.
«Это не что иное, как домыслы СМИ», – заявил Аль-Ансари. Он отметил, что сейчас Доха помогает сохранить стабильность в Сирии и поддерживать сирийский народ, однако про поставки газа «ничего нельзя сказать».
В декабре сообщалось, что власти Катара могут прекратить поставки газа в Евросоюз на фоне угрозы новых штрафов. По словам министра энергетики Катара Саада аль-Кааби, 5% от выручки катарской национального газовой компании QatarEnergy означает 5% от выручки государства Катар: «Это деньги народа, поэтому мы не можем потерять такие деньги».
Заявление министра связано с принятой в мае директивой ЕС, согласно которой в законодательство вводятся правила о штрафах в отношении компаний, не соблюдающих установленные критерии по выбросам углерода, правам человека и трудовым правам.
Как пишет ТАСС, после смены власти в Сирии в декабре 2024 г. некоторые СМИ писали о возможном возвращении к обсуждению проекта строительства газопровода из Катара в Турцию через территорию Сирии и других арабских стран. Этот газопровод мог бы обеспечить поставки газа в Европу.
Возможность строительства трубопровода между Катаром и Турцией обсуждалась еще с 2009 г., однако, как заявляли в Анкаре, реализация проекта была отложена из-за противодействия со стороны прежних властей Сирии.