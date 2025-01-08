Захарова назвала травлей блокировку поставок газа в Приднестровье

Захарова назвала травлей блокировку поставок газа в ПриднестровьеПрименяемые меры она считает «неонацистским инструментарием»
В Приднестровье используется неонацистский инструментарий, который подразумевает травлю по национальным признакам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщение о блокировке поставок газа в Приднестровье, передает радио Sputnik.
По словам Захаровой, такие методы должны были «кануть в Лету»: от травли по языковому признаку в Приднестровье перешли к отключению от жизненно важных источников.
«Это издевательство в прямом смысле этого слова. Это выживание, причем в двух смыслах. Для одних – это выживание других из их пространства, а для других – выживание как возможность просто выжить», – пояснила представитель министерства (цитата по ТАСС).
Централизованное отопление в Приднестровье было отключено 1 января из-за прекращения поставок газа из Молдавии. Теперь тепло и горячая вода не подаются населению, бюджетным учреждениям и организациям. Исключение составили больницы и учреждения социальной защиты.
В конце декабря 2024 г. «Газпром» предупредил АО «Молдовагаз» о прекращении поставок газа в Молдавию из-за отказа молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа. Кроме того, с начала января «Газпром» больше не имеет технической и юридической возможности осуществлять поставки через украинскую территорию, так как срок действия соглашения с украинским «Нафтогазом» истек. Ранее Киев отказался от продления транзитного договора.
По информации на 6 января, в Приднестровье от газоснабжения отключили 122 населенных пункта. Без отопления остаются 1500 многоквартирных домов, 131 школа и 147 детских садов.
Посольство России в Молдавии заявило, что ответственность за энергетический кризис в Приднестровье лежит на Киеве и странах Запада. Кроме того, в диппредставительстве РФ отметили, что игнорирование властями Молдавии проблем в отношениях с «Газпромом» – основная причина ухудшающейся ситуации в регионе. После этого МИД Молдавии вызвал представителя посольства России в связи с якобы кампанией по дезинформации об энергокризисе в Приднестровье.