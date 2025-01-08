Захарова назвала травлей блокировку поставок газа в Приднестровье

Посольство России в Молдавии заявило, что ответственность за энергетический кризис в Приднестровье лежит на Киеве и странах Запада. Кроме того, в диппредставительстве РФ отметили, что игнорирование властями Молдавии проблем в отношениях с «Газпромом» – основная причина ухудшающейся ситуации в регионе. После этого МИД Молдавии вызвал представителя посольства России в связи с якобы кампанией по дезинформации об энергокризисе в Приднестровье.