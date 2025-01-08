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Глава МИД Панамы опроверг контакты с Трампом по контролю над каналом

Суверенитет Панамского канала не подлежит обсуждению, заявил дипломат
Ведомости

Министр иностранных дел Республики Панама Хавьер Мартинес-Ача опроверг информацию о том, что правительство поддерживало контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает ECO TV Panama.

«Когда избранный президент вступит в должность, отношения между Соединенными Штатами и Панамой будут регулироваться по обычным и соответствующим официальным каналам», – сказал министр.

Для правительства Панамы важно, добавил глава МИД, что суверенитет Панамского канала «не подлежит обсуждению».

«Единственные руки, которые контролируют канал, – это панамские, и так будет и впредь. Мы страна, открытая для диалога, инвестиций и хороших отношений», – сказал дипломат.

7 января Трамп заявил, что обсуждения по Панамскому каналу, который он хочет вернуть в собственность США, уже идут с властями страны. Трамп также отказался заверить, что США не применят военную силу в решении вопросов с Панамским каналом и Гренландией. «Нет, я не могу заверить вас. Вы говорите о Панаме и Гренландии. Я не могу заверить вас ни по одному из двух», – сказал Трамп журналистам.

В конце декабря Трамп потребовал от Панамы снизить транзитные сборы за проход через Панамский канал американских военных и торговых судов, иначе, считает он, страна должна будет вернуть канал США. 22 декабря Трамп заявил, что добьется возвращения Панамского канала в американскую собственность. В ответ президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что не пойдет на уступки Трампу по снижению платы за проход американских судов через Панамский канал. Мулино также подчеркнул, что готов сотрудничать с Трампом после его инаугурации в вопросе борьбы с нелегальной миграцией. При этом американцы, как подчеркивает панамский президент, контроль над каналом не получат. Кроме того, он также отрицает присутствие китайских солдат на территории возле Панамского канала. Мулино отметил, что эти утверждения «могут быть геополитическими опасениями».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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