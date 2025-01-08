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Глава МИД Австрии возглавит временное правительство страны

Он продолжит руководить министерством
Ведомости

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг возглавит временное правительство республики после ухода Карла Нехаммера по поручению президента Александера Ван дер Беллена. Об этом пишет Suddeutsche Zeitung.

Назначение Шалленберга пройдет 10 января. Он продолжит руководство министерством иностранных дел Австрии.

Нехаммер покинет пост канцлера Австрии и лидера Австрийской народной партии (АНП) на фоне провала коалиционных переговоров по формированию правительства, которые его партия вела с Социал-демократической партией Австрии (СДПА).

На парламентских выборах в Австрии, которые прошли в сентябре 2024 г., победила правая Австрийская партия свободы (АПС), набрав 29% голосов избирателей. АНП оказалась на втором месте (26%), тройку замкнула СДПА (21%).

Впоследствии АНП, СДПА и NEOS начали переговоры о формировании коалиционного правительства, чтобы получить возможность исключить из него победившую на выборах АПС, однако они так и не смогли договориться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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