Глава МИД Австрии возглавит временное правительство страны

Глава МИД Австрии возглавит временное правительство страныОн продолжит руководить министерством
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг возглавит временное правительство республики после ухода Карла Нехаммера по поручению президента Александера Ван дер Беллена. Об этом пишет Suddeutsche Zeitung.
Назначение Шалленберга пройдет 10 января. Он продолжит руководство министерством иностранных дел Австрии.
Нехаммер покинет пост канцлера Австрии и лидера Австрийской народной партии (АНП) на фоне провала коалиционных переговоров по формированию правительства, которые его партия вела с Социал-демократической партией Австрии (СДПА).
На парламентских выборах в Австрии, которые прошли в сентябре 2024 г., победила правая Австрийская партия свободы (АПС), набрав 29% голосов избирателей. АНП оказалась на втором месте (26%), тройку замкнула СДПА (21%).
Впоследствии АНП, СДПА и NEOS начали переговоры о формировании коалиционного правительства, чтобы получить возможность исключить из него победившую на выборах АПС, однако они так и не смогли договориться.