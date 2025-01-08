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CNN: Трамп может объявить ЧП в экономике США для увеличения пошлин на импорт

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения в экономике страны, чтобы юридически обосновать введение высоких пошлин на ввозимые товары. Об этом сообщает CNN со ссылкой на четыре источника, знакомые с ситуацией.

Введение чрезвычайного положения позволит Трампу разработать новую тарифную программу с использованием Закона о чрезвычайных полномочиях в международной экономике (IEEPA), который в одностороннем порядке дает президенту полномочия управлять импортом. При этом Трампу не нужно будет соблюдать строгие требования, чтобы доказать, что новые тарифы необходимы в целях национальной безопасности.

Окончательное решение по этому вопросу еще не принято, сообщили CNN источники. Команда Трампа все еще изучает другие законные способы управления импортом, о которых Трамп говорил во время предвыборной кампании.

Трамп 25 ноября 2024 г. сообщил, что Соединенные Штаты введут пошлину в 25% на товары из Мексики и Канады и в 10% – на китайские товары. Он пообещал подписать все необходимые документы 20 января, сразу после инаугурации. По его словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока в США не прекратят ввозить наркотики, в частности фентанил, и не прекратится поток нелегальных мигрантов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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