CNN: Трамп может объявить ЧП в экономике США для увеличения пошлин на импорт
Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения в экономике страны, чтобы юридически обосновать введение высоких пошлин на ввозимые товары. Об этом сообщает CNN со ссылкой на четыре источника, знакомые с ситуацией.
Введение чрезвычайного положения позволит Трампу разработать новую тарифную программу с использованием Закона о чрезвычайных полномочиях в международной экономике (IEEPA), который в одностороннем порядке дает президенту полномочия управлять импортом. При этом Трампу не нужно будет соблюдать строгие требования, чтобы доказать, что новые тарифы необходимы в целях национальной безопасности.
Окончательное решение по этому вопросу еще не принято, сообщили CNN источники. Команда Трампа все еще изучает другие законные способы управления импортом, о которых Трамп говорил во время предвыборной кампании.
Трамп 25 ноября 2024 г. сообщил, что Соединенные Штаты введут пошлину в 25% на товары из Мексики и Канады и в 10% – на китайские товары. Он пообещал подписать все необходимые документы 20 января, сразу после инаугурации. По его словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока в США не прекратят ввозить наркотики, в частности фентанил, и не прекратится поток нелегальных мигрантов.