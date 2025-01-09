WSJ: Си Цзиньпин возмутился оценками экономики Китая
На форуме в Вашингтоне в декабре китайский экономист Гао Шаньвэнь высказал сомнения в эффективности экономического управленияи Пекина и заявил, что темпы роста экономики Китая, возможно, составляют менее половины от примерно 5% темпов, о которых утвердждают официальные власти. Когда председатель КНР Си Цзиньпин узнал об этом, он пришел в ярость. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.
«Мы не знаем точных показателей реального роста экономики Китая. По моим предположениям, в последние два-три года реальный [рост валового внутреннего продукта] в среднем составлял около 2%, хотя официальные показатели близки к 5%», – заявил Гао на мероприятии 12 декабря, прямая трансляция которого доступна на сайте института Петерсона и на YouTube.
Гао также поставил под сомнение способность Пекина предпринять шаги, необходимые для стимулирования роста экономики.
«Их усилия по стимулированию экономики будут очень ситуативными. В конце концов, я не думаю, что они смогут с уверенностью выполнить то, что обещали», – заявил эксперт.
Гао – главный экономист государственной компании SDIC Securities, который часто консультировал правительство КНР по вопросам экономической и финансовой политики. По словам людей, знакомых с ситуацией, китайский лидер распорядился провести в его отношении расследование, а затем наказать. Гао запретили публично высказываться в течение неопределенного периода, но пока разрешили сохранить свою должность. Так, мероприятие с его участием, запланированное на 11 января в Нанкайском университете в Китае, было отменено из-за «личного расписания почетного гостя».