Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

WSJ: Си Цзиньпин возмутился оценками экономики Китая

Ведомости

На форуме в Вашингтоне в декабре китайский экономист Гао Шаньвэнь высказал сомнения в эффективности экономического управленияи Пекина и заявил, что темпы роста экономики Китая, возможно, составляют менее половины от примерно 5% темпов, о которых утвердждают официальные власти. Когда председатель КНР Си Цзиньпин узнал об этом, он пришел в ярость. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

«Мы не знаем точных показателей реального роста экономики Китая. По моим предположениям, в последние два-три года реальный [рост валового внутреннего продукта] в среднем составлял около 2%, хотя официальные показатели близки к 5%», – заявил Гао на мероприятии 12 декабря, прямая трансляция которого доступна на сайте института Петерсона и на YouTube. 

Гао также поставил под сомнение способность Пекина предпринять шаги, необходимые для стимулирования роста экономики.

«Их усилия по стимулированию экономики будут очень ситуативными. В конце концов, я не думаю, что они смогут с уверенностью выполнить то, что обещали», – заявил эксперт.

Гао – главный экономист государственной компании SDIC Securities, который часто консультировал правительство КНР по вопросам экономической и финансовой политики. По словам людей, знакомых с ситуацией, китайский лидер распорядился провести в его отношении расследование, а затем наказать. Гао запретили публично высказываться в течение неопределенного периода, но пока разрешили сохранить свою должность. Так, мероприятие с его участием, запланированное на 11 января в Нанкайском университете в Китае, было отменено из-за «личного расписания почетного гостя».

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных