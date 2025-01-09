WSJ: Си Цзиньпин возмутился оценками экономики Китая

Гао – главный экономист государственной компании SDIC Securities, который часто консультировал правительство КНР по вопросам экономической и финансовой политики. По словам людей, знакомых с ситуацией, китайский лидер распорядился провести в его отношении расследование, а затем наказать. Гао запретили публично высказываться в течение неопределенного периода, но пока разрешили сохранить свою должность. Так, мероприятие с его участием, запланированное на 11 января в Нанкайском университете в Китае, было отменено из-за «личного расписания почетного гостя».