В Кремле высказались за мир и предсказуемость на Кавказе

7 января ТАСС писал, что Алиев считает, что вооружение Армении является источником угрозы для региона и приведет к новой напряженности. Алиев выразил надежду, что Ереван примет условия Баку по мирному договору. Он добавил, что без упразднения Минской группы и изменения конституции Армении мирный договор невозможен. В ответ на это Пашинян заявил, что заявления Алиева направлены на эскалацию ситуации, однако в Ереване настроены на диалог. 9 января Пашинян опубликовал 12 предложений Азербайджану по установлению долгосрочной стабильности и мира, в частности – предложение о роспуске Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.