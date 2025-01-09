Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Кремле высказались за мир и предсказуемость на Кавказе

Ведомости

Россия выступает за мир, стабильность, предсказуемость, атмосферу взаимного доверия и безопасности на Кавказе. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал дискуссию между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы имеем свои добрые отношения и с Азербайджаном, и с Арменией, и мы дорожим этими отношениями. И мы намерены делать все, что от нас зависит, для того, чтобы и дальше эти отношения развивать», – добавил представитель Кремля.

7 января ТАСС писал, что Алиев считает, что вооружение Армении является источником угрозы для региона и приведет к новой напряженности. Алиев выразил надежду, что Ереван примет условия Баку по мирному договору. Он добавил, что без упразднения Минской группы и изменения конституции Армении мирный договор невозможен. В ответ на это Пашинян заявил, что заявления Алиева направлены на эскалацию ситуации, однако в Ереване настроены на диалог. 9 января Пашинян опубликовал 12 предложений Азербайджану по установлению долгосрочной стабильности и мира, в частности – предложение о роспуске Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию. 

8 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что между Арменией и Азербайджаном наблюдается прогресс в нормализации отношений, делимитация государственной будет границ продолжена. Глава МИД Армении добавил, что в Ереване ждут ответа Азербайджана на предложения по проекту мирного соглашения и что на 15 из 17 пунктов уже есть согласие.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных