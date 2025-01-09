В Кремле высказались за мир и предсказуемость на Кавказе
Россия выступает за мир, стабильность, предсказуемость, атмосферу взаимного доверия и безопасности на Кавказе. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал дискуссию между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Мы имеем свои добрые отношения и с Азербайджаном, и с Арменией, и мы дорожим этими отношениями. И мы намерены делать все, что от нас зависит, для того, чтобы и дальше эти отношения развивать», – добавил представитель Кремля.
7 января ТАСС писал, что Алиев считает, что вооружение Армении является источником угрозы для региона и приведет к новой напряженности. Алиев выразил надежду, что Ереван примет условия Баку по мирному договору. Он добавил, что без упразднения Минской группы и изменения конституции Армении мирный договор невозможен. В ответ на это Пашинян заявил, что заявления Алиева направлены на эскалацию ситуации, однако в Ереване настроены на диалог. 9 января Пашинян опубликовал 12 предложений Азербайджану по установлению долгосрочной стабильности и мира, в частности – предложение о роспуске Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.
8 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что между Арменией и Азербайджаном наблюдается прогресс в нормализации отношений, делимитация государственной будет границ продолжена. Глава МИД Армении добавил, что в Ереване ждут ответа Азербайджана на предложения по проекту мирного соглашения и что на 15 из 17 пунктов уже есть согласие.