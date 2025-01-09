Пашинян предложил упразднить Минскую группу ОБСЕ по карабахскому урегулированию
Армения выдвинула 12 предложений Азербайджану по установлению долгосрочной стабильности и мира, в частности – распустить Минскую группу ОБСЕ по карабахскому урегулированию. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр республики Никол Пашинян.
Азербайджану также предлагается «взаимно воздерживаться от обострения», продолжить процесс демаркации границы, заключить мирный договор (по словам Пашиняна, он готов на 90%), реализовать проект «Перекресток мира», решая также вопрос азербайджанского сообщения через территорию Армении и вопрос армянского сообщения через территорию Азербайджана.
Армения также предлагает ввести совместный механизм расследования нарушений режима прекращения огня, полностью решить проблему задержанных лиц, с полной интенсивностью работать над решением проблемы выяснения судьбы лиц, местонахождение которых считается неизвестным, отказываться от претензий друг к другу, включая, помимо прочего, международные суды, работать над полным и эффективным выполнением положений мирного соглашения, сформировать механизм переговоров о взаимном контроле над оружием, квотах, ограничениях на его применение, обсуждать вопросы, связанные с беженцами из обеих стран в целом, образуя совместный профессиональный экспертный комитет после установления мира.
8 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что между Арменией и Азербайджаном наблюдается прогресс в нормализации отношений, делимитация государственной будет границ продолжена. Глава МИД Армении добавил, что в Ереване ждут ответа Азербайджана на предложения по проекту мирного соглашения и что на 15 из 17 пунктов уже есть согласие.