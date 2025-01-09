Пашинян предложил упразднить Минскую группу ОБСЕ по карабахскому урегулированию

Армения также предлагает ввести совместный механизм расследования нарушений режима прекращения огня, полностью решить проблему задержанных лиц, с полной интенсивностью работать над решением проблемы выяснения судьбы лиц, местонахождение которых считается неизвестным, отказываться от претензий друг к другу, включая, помимо прочего, международные суды, работать над полным и эффективным выполнением положений мирного соглашения, сформировать механизм переговоров о взаимном контроле над оружием, квотах, ограничениях на его применение, обсуждать вопросы, связанные с беженцами из обеих стран в целом, образуя совместный профессиональный экспертный комитет после установления мира.