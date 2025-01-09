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Пашинян предложил упразднить Минскую группу ОБСЕ по карабахскому урегулированию

Ведомости

Армения выдвинула 12 предложений Азербайджану по установлению долгосрочной стабильности и мира, в частности – распустить Минскую группу ОБСЕ по карабахскому урегулированию. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр республики Никол Пашинян.

Азербайджану также предлагается «взаимно воздерживаться от обострения», продолжить процесс демаркации границы, заключить мирный договор (по словам Пашиняна, он готов на 90%), реализовать проект «Перекресток мира», решая также вопрос азербайджанского сообщения через территорию Армении и вопрос армянского сообщения через территорию Азербайджана.

Армения также предлагает ввести совместный механизм расследования нарушений режима прекращения огня, полностью решить проблему задержанных лиц, с полной интенсивностью работать над решением проблемы выяснения судьбы лиц, местонахождение которых считается неизвестным, отказываться от претензий друг к другу, включая, помимо прочего, международные суды, работать над полным и эффективным выполнением положений мирного соглашения, сформировать механизм переговоров о взаимном контроле над оружием, квотах, ограничениях на его применение, обсуждать вопросы, связанные с беженцами из обеих стран в целом, образуя совместный профессиональный экспертный комитет после установления мира.

8 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что между Арменией и Азербайджаном наблюдается прогресс в нормализации отношений, делимитация государственной будет границ продолжена. Глава МИД Армении добавил, что в Ереване ждут ответа Азербайджана на предложения по проекту мирного соглашения и что на 15 из 17 пунктов уже есть согласие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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