МИД Армении: между Ереваном и Баку наблюдается нормализация отношений

Алиев выразил надежду, что Ереван примет условия Баку по мирному договору. Он добавил, что без упразднения Минской группы и изменения конституции Армении мирный договор невозможен. В ответ на это премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что заявления Алиева направлены на эскалацию ситуации, однако в Ереване настроены на диалог.