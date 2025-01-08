МИД Армении: между Ереваном и Баку наблюдается нормализация отношений
«Есть договоренность о встрече в январе комиссий по делимитации во главе с вице-премьерами двух стран. Есть понимание, как и где продолжить процесс делимитации», – рассказал Мирзоян.
Глава МИД Армении добавил, что в Ереване ждут ответа Азербайджана на предложения по проекту мирного соглашения и что на 15 из 17 пунктов уже есть согласие.
Ранее 7 января ТАСС писал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что вооружение Армении является источником угрозы для региона и приведет к новой напряженности. «Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности», – сказал он.
Алиев выразил надежду, что Ереван примет условия Баку по мирному договору. Он добавил, что без упразднения Минской группы и изменения конституции Армении мирный договор невозможен. В ответ на это премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что заявления Алиева направлены на эскалацию ситуации, однако в Ереване настроены на диалог.
Кроме того, 6 января министерство обороны Азербайджана сообщило о втором за день обстреле своих позиций с территории Армении в приграничном Лачинском районе. Армянская сторона опровергла эти обвинения.
В связи с последними событиями Мирзоян заявил, что Армения нуждается в гражданской миссии ЕС, которая будет мониторить обстановку на границе с Азербайджаном до полного завершения процесса делимитации.