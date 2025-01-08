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МИД Армении: между Ереваном и Баку наблюдается нормализация отношений

Ведомости

Между Арменией и Азербайджаном наблюдается прогресс в нормализации отношений. Будет продолжена делимитация государственной границы, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Его слова передает «Интерфакс».

«Есть договоренность о встрече в январе комиссий по делимитации во главе с вице-премьерами двух стран. Есть понимание, как и где продолжить процесс делимитации», – рассказал Мирзоян.

Глава МИД Армении добавил, что в Ереване ждут ответа Азербайджана на предложения по проекту мирного соглашения и что на 15 из 17 пунктов уже есть согласие.

Ранее 7 января ТАСС писал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что вооружение Армении является источником угрозы для региона и приведет к новой напряженности. «Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности», – сказал он.

Алиев выразил надежду, что Ереван примет условия Баку по мирному договору. Он добавил, что без упразднения Минской группы и изменения конституции Армении мирный договор невозможен. В ответ на это премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что заявления Алиева направлены на эскалацию ситуации, однако в Ереване настроены на диалог.

Кроме того, 6 января министерство обороны Азербайджана сообщило о втором за день обстреле своих позиций с территории Армении в приграничном Лачинском районе. Армянская сторона опровергла эти обвинения.

В связи с последними событиями Мирзоян заявил, что Армения нуждается в гражданской миссии ЕС, которая будет мониторить обстановку на границе с Азербайджаном до полного завершения процесса делимитации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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