CNN: США и Киев рассчитывали на переговоры с РФ в 2025 году и при победе Харрис

9 января пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что запросов со стороны команды избранного президента США Дональда Трампа на контакты с президентом России Владимиром Путиным пока не было, но российский лидер неоднократно говорил о своей готовности к диалогу и необходимости этого диалога.