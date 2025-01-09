CNN: США и Киев рассчитывали на переговоры с РФ в 2025 году и при победе Харрис
Администрация президента США Джо Байдена планировала вместе с руководством Украины начать переговоры с РФ в 2025 г. Об этом заявил телеканал CNN, сославшись на чиновников Белого дома.
По данным телеканала, администрация собиралась начать переговоры вне зависимости от результатов ноябрьских выборов. Отмечается, что цель заключалась в том, чтобы расширить возможности Украины на переговорах.
Кроме того, в статье авторы указывают, что администрация Байдена будет поддерживать Украину «в оставшееся время пребывания Байдена на посту».
9 января пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что запросов со стороны команды избранного президента США Дональда Трампа на контакты с президентом России Владимиром Путиным пока не было, но российский лидер неоднократно говорил о своей готовности к диалогу и необходимости этого диалога.