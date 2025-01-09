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CNN: США и Киев рассчитывали на переговоры с РФ в 2025 году и при победе Харрис

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена планировала вместе с руководством Украины начать переговоры с РФ в 2025 г. Об этом заявил телеканал CNN, сославшись на чиновников Белого дома.

По данным телеканала, администрация собиралась начать переговоры вне зависимости от результатов ноябрьских выборов. Отмечается, что цель заключалась в том, чтобы расширить возможности Украины на переговорах.

Кроме того, в статье авторы указывают, что администрация Байдена будет поддерживать Украину «в оставшееся время пребывания Байдена на посту».

9 января пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что запросов со стороны команды избранного президента США Дональда Трампа на контакты с президентом России Владимиром Путиным пока не было, но российский лидер неоднократно говорил о своей готовности к диалогу и необходимости этого диалога.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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