Афганистан планирует подписать с Россией договор о транзите газа
Афганистан планируют заключить с Россией соглашение о транзите 50 млн кубометров сжиженного природного газа через территорию страны в Юго-Восточную Азию. Об этом заявил «РИА Новости» руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.
По его словам, пробные отгрузки уже состоялись. В 2023 г. на полях форума был подписан контракт на ежегодный транзит 50 млн т российских нефтепродуктов, в 2024 г. – контракт на транзит 2 млн т российской пшеницы и муки.
4 декабря 2024 г. самолет Ил-76 МЧС России доставил пятую партию гуманитарной помощи для населения Афганистана весом в 28 т. В ее состав вошли продукты питания. Помощь оказывается по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы ведомства Александра Куренкова.