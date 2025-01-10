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Косиняк-Камыш: главы Минобороны стран НАТО недовольны ситуацией на Украине

Ведомости

Министры обороны стран НАТО, участвующие на встрече «Рамштайн» по вопросам Киева, огорчены ситуацией на Украине. Об этом сообщил глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на радио RMF FM.

По его словам, проблема в том, что ситуация на линии фронта «на самом деле очень тяжелая», а украинцы устали от войны. Косиняк-Камыш подчеркнул, что настрой после встречи «не положительный».

9 января стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин допустил прекращение работы контактной группы по поддержке Украины в формате «Рамштайн» после прихода к власти администрации избранного президента США Дональда Трампа.

С момента основания контактной группы в апреле 2022 г. США и их союзники выделили более $126 млрд на военную помощь Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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