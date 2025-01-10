Косиняк-Камыш: главы Минобороны стран НАТО недовольны ситуацией на Украине
Министры обороны стран НАТО, участвующие на встрече «Рамштайн» по вопросам Киева, огорчены ситуацией на Украине. Об этом сообщил глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на радио RMF FM.
По его словам, проблема в том, что ситуация на линии фронта «на самом деле очень тяжелая», а украинцы устали от войны. Косиняк-Камыш подчеркнул, что настрой после встречи «не положительный».
9 января стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин допустил прекращение работы контактной группы по поддержке Украины в формате «Рамштайн» после прихода к власти администрации избранного президента США Дональда Трампа.
С момента основания контактной группы в апреле 2022 г. США и их союзники выделили более $126 млрд на военную помощь Украине.