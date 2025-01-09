Глава Пентагона допустил роспуск контактной группы по Украине с приходом Трампа
Глава Пентагона Ллойд Остин допустил прекращение работы контактной группы по поддержке Украины в формате «Рамштайн» после прихода к власти администрации избранного президента США Дональда Трампа.
«Это решение, как вы понимаете, должна будет принимать уже следующая администрация. Я не стану спекулировать на тему того, какое направление они выберут», – сказал Остин после 25-й встречи группы по на авиабазе Рамштайн в Германии.
Остин подчеркнул, что во время встречи коллеги не раз говорили о важности этой группы и они убеждены, что этот формат хорошо себя зарекомендовал.
«Так что посмотрим, что будет дальше. Это не единственный возможный формат работы, конечно, но, по их мнению, он важен», – сказал он.
Остин также отметил, что группа имеет двухпартийную поддержку в конгрессе США.
«Снова подчеркну, что решение за будущей администрацией. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы продолжать поддержку, предоставлять помощь и обеспечить их всеми возможными опциями для выбора дальнейшего направления», – подытожил Остин.
С момента основания контактной группы в апреле 2022 г. США и их союзники выделили более $126 млрд на военную помощь Украине.
Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. В Кремле указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что поставки западного оружия ВСУ не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».