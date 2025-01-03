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США анонсировали выделение новой военной помощи Украине в ближайшие дни

Белый дом также ожидает проведения еще одной встречи в формате «Рамштайн»
Ведомости

Уходящая администрация Джо Байдена в ближайшие дни объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Думаю, вы также можете ожидать дополнительных объявлений о помощи в сфере безопасности для Украины в ближайшие дни», – сказал Кирби во время брифинга для прессы.

Кирби также заявил, что, скорее всего, будет еще одна встреча контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате «Рамштайн» до окончания срока нынешней администрации.

30 декабря 2024 г. Байден объявил о выделении почти $2,5 млрд на помощь Украине. Из этой суммы $1,25 млрд будут направлены на помощь украинским военнослужащим, а $1,22 млрд выделят в рамках инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI).

По словам Байдена, Пентагон находится в процессе передачи «сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотен единиц бронетехники, которые укрепят позиции Украины в преддверии зимы». Президент США дал указание в течение оставшегося времени его полномочий «неустанно работать над укреплением позиций Украины».

После начала специальной военной операции США направили Украине помощь на сумму $175 млрд. В эту сумму входит примерно $61,4 млрд на обеспечение безопасности, около 50% которой была предоставлена в рамках USAI. Остальная часть была взята из имеющихся военных запасов США «в соответствии с полномочиями президента по сокращению численности войск».

Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. В Кремле указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что поставки западного оружия ВСУ не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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