США анонсировали выделение новой военной помощи Украине в ближайшие дни

США анонсировали выделение новой военной помощи Украине в ближайшие дниБелый дом также ожидает проведения еще одной встречи в формате «Рамштайн»
Уходящая администрация Джо Байдена в ближайшие дни объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«Думаю, вы также можете ожидать дополнительных объявлений о помощи в сфере безопасности для Украины в ближайшие дни», – сказал Кирби во время брифинга для прессы.
Кирби также заявил, что, скорее всего, будет еще одна встреча контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате «Рамштайн» до окончания срока нынешней администрации.
30 декабря 2024 г. Байден объявил о выделении почти $2,5 млрд на помощь Украине. Из этой суммы $1,25 млрд будут направлены на помощь украинским военнослужащим, а $1,22 млрд выделят в рамках инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI).
По словам Байдена, Пентагон находится в процессе передачи «сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотен единиц бронетехники, которые укрепят позиции Украины в преддверии зимы». Президент США дал указание в течение оставшегося времени его полномочий «неустанно работать над укреплением позиций Украины».
После начала специальной военной операции США направили Украине помощь на сумму $175 млрд. В эту сумму входит примерно $61,4 млрд на обеспечение безопасности, около 50% которой была предоставлена в рамках USAI. Остальная часть была взята из имеющихся военных запасов США «в соответствии с полномочиями президента по сокращению численности войск».
Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. В Кремле указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что поставки западного оружия ВСУ не могут повлиять на исход конфликта, но лишь затягивают его и делают ситуацию «более болезненной и мучительной для Украины».