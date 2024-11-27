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Лавров призвал не испытывать терпение России

Ведомости

Терпение России обязательно закончится, если его долго испытывать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, отвечая на вопрос об ударах ATACMS со стороны Украины.

Министр пояснил, что в России есть много пословиц которые «отражают характер нашего народа», к примеру, «семь раз отмерь – один раз отрежь» или «Господь терпел и нам велел», но «терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, завершается».

«Еще одна пословица, которая должна в данной ситуации быть в мозгах у западных чиновников: русский мужик долго запрягает», – добавил Лавров.

26 ноября Пентагон официально подтвердил разрешение Украине бить ракетами ATACMS вглубь РФ. Об этом заявил на брифинге официальный представитель минобороны США Патрик Райдер. В тот же день в Минобороны заявили, что по России уже было зафиксировано два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области.

19 и 21 ноября военные объекты в Брянской и Курской областях были атакованы американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow. Тогда Россия применила по территории Украины ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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