Лавров призвал не испытывать терпение России
Терпение России обязательно закончится, если его долго испытывать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, отвечая на вопрос об ударах ATACMS со стороны Украины.
Министр пояснил, что в России есть много пословиц которые «отражают характер нашего народа», к примеру, «семь раз отмерь – один раз отрежь» или «Господь терпел и нам велел», но «терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, завершается».
«Еще одна пословица, которая должна в данной ситуации быть в мозгах у западных чиновников: русский мужик долго запрягает», – добавил Лавров.
26 ноября Пентагон официально подтвердил разрешение Украине бить ракетами ATACMS вглубь РФ. Об этом заявил на брифинге официальный представитель минобороны США Патрик Райдер. В тот же день в Минобороны заявили, что по России уже было зафиксировано два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области.
19 и 21 ноября военные объекты в Брянской и Курской областях были атакованы американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow. Тогда Россия применила по территории Украины ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением.