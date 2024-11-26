Пентагон официально подтвердил разрешение Украине бить ракетами ATACMS вглубь РФ
Власти США действительно разрешили Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. Об этом заявил на брифинге официальный представитель минобороны США Патрик Райдер.
«Произошло изменение политики, украинцы могут задействовать ATACMS для обороны», – сказал Райдер.
17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. 19 и 21 ноября военные объекты в Брянской и Курской областях были атакованы американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow. В ответ Россия применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса республики, говорил президент РФ Владимир Путин.
25 ноября Белый дом впервые подтвердил наличие у Киева разрешения использовать ATACMS для ударов по объектам в Курской области и на близлежащих территориях для самообороны, в случае неотложной необходимости.