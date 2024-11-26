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Пентагон официально подтвердил разрешение Украине бить ракетами ATACMS вглубь РФ

Ведомости

Власти США действительно разрешили Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. Об этом заявил на брифинге официальный представитель минобороны США Патрик Райдер.

«Произошло изменение политики, украинцы могут задействовать ATACMS для обороны», – сказал Райдер.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. 19 и 21 ноября военные объекты в Брянской и Курской областях были атакованы американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow. В ответ Россия применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса республики, говорил президент РФ Владимир Путин.

25 ноября Белый дом впервые подтвердил наличие у Киева разрешения использовать ATACMS для ударов по объектам в Курской области и на близлежащих территориях для самообороны, в случае неотложной необходимости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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