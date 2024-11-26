Пентагон официально подтвердил разрешение Украине бить ракетами ATACMS вглубь РФ

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. 19 и 21 ноября военные объекты в Брянской и Курской областях были атакованы американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow. В ответ Россия применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса республики, говорил президент РФ Владимир Путин.