В Кремле заявили об отсутствии условий от России для встречи Путина с Трампом

В Кремле заявили об отсутствии условий от России для встречи Путина с ТрампомКонкретика может появиться после инаугурации избранного президента США
Россия не будет требовать «никаких условий» для встречи президента Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.
Для встречи достаточно обоюдного желания обеих сторон, пояснил Песков. Он добавил, что президент России неоднократно выражал готовность к встрече с международными лидерами, в том числе с президентом США, который, в свою очередь, также это желание «декларировал».
«Мы это приветствуем», – заявил Песков. При этом пресс-секретарь президента отметил, что конкретики пока нет, но ожидается ее появление после того, как Трамп «войдет в Овальный кабинет».
10 января агентство Bloomberg заявило, что встреча Трампа и Путина уже назначена. Избранный американский президент не назвал конкретных сроков, но пояснил, что любая такая встреча, если она состоится, произойдет после его инаугурации 20 января.