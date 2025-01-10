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В Кремле заявили об отсутствии условий от России для встречи Путина с Трампом

Конкретика может появиться после инаугурации избранного президента США
Ведомости

Россия не будет требовать «никаких условий» для встречи президента Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

Для встречи достаточно обоюдного желания обеих сторон, пояснил Песков. Он добавил, что президент России неоднократно выражал готовность к встрече с международными лидерами, в том числе с президентом США, который, в свою очередь, также это желание «декларировал».

«Мы это приветствуем», – заявил Песков. При этом пресс-секретарь президента отметил, что конкретики пока нет, но ожидается ее появление после того, как Трамп «войдет в Овальный кабинет».

10 января агентство Bloomberg заявило, что встреча Трампа и Путина уже назначена. Избранный американский президент не назвал конкретных сроков, но пояснил, что любая такая встреча, если она состоится, произойдет после его инаугурации 20 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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