Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным уже назначена. Об этом пишет Bloomberg.
«Он хочет встретиться, и мы организуем эту встречу», – сказал Трамп перед встречей с губернаторами-республиканцами в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.
Избранный американский президент не назвал конкретных сроков, но пояснил, что любая такая встреча, если она состоится, произойдет после его инаугурации 20 января.
9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз подтвердил готовность Путина к диалогу с Трампом. Он добавил, что «по понятным причинам, наверно, было бы целесообразнее дождаться вступления [Трампа] в должность».
7 января Трамп выразил надежду на то, что его встреча с Путиным, в том числе для обсуждения ситуации на Украине, пройдет в более сжатые сроки после его вступления в должность. 8 января ТАСС со ссылкой на источник в окружении Трампа писал, что в переходной команде избранного президента США ожидают заключения сделки по безопасности между Россией и Соединенными Штатами. Договоренности могут касаться Украины и НАТО и фиксировать красные линии между Москвой и Вашингтоном.
26 декабря 2024 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от диалога с будущей администрацией Трампа относительно потенциального разрешения украинского конфликта, но для этого визави должны учитывать ее озабоченности.