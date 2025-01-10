Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным

7 января Трамп выразил надежду на то, что его встреча с Путиным, в том числе для обсуждения ситуации на Украине, пройдет в более сжатые сроки после его вступления в должность. 8 января ТАСС со ссылкой на источник в окружении Трампа писал, что в переходной команде избранного президента США ожидают заключения сделки по безопасности между Россией и Соединенными Штатами. Договоренности могут касаться Украины и НАТО и фиксировать красные линии между Москвой и Вашингтоном.